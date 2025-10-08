El Concejo de Medellín escogió a la nueva contralora de la ciudad; ¿quién es?

En la sesión de este miércoles en el Concejo de Medellín, Paula Andrea Ortega Escobar fue elegida como la nueva Contralora Distrital de la ciudad, para el periodo 2026-2029 con 15 votos a favor.
Los otros dos ternados, Alina Marcela Restrepo y Luis Fernando Álvarez, no recibieron ningún voto.
Los concejales que no participaron en la votación fueron: Farley Macías (Partido Liberal), José Luis Marín (Pacto Histórico), Brisbani Arenas (Partido Conservador), Luis Guillermo Vélez (Centro Democrático), Claudia Carrasquilla (Centro Democrático) y Damián Pérez (Creemos).