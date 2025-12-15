En ocho regiones de Antioquia van a pavimentar 537 kilómetros de vías

Antioquia ya está lista para arrancar con una de las intervenciones de infraestructura vial más ambiciosas de los últimos años. La Secretaría de Infraestructura Física del departamento adjudicó la licitación de pavimentación más grande del país, con la que se contempla intervenir inicialmente 537 kilómetros de corredores en ocho subregiones.
Con la vista puesta en arrancar los trabajos en las primeras semanas del próximo año, el líder de esa cartera, Horacio Gallón, señaló que la meta es que antes del cambio de gobierno en el departamento, por primera vez, sean más las vías pavimentadas que las destapadas. “Recibimos el gobierno con 5.000 km de vías a cargo del departamento, 2.200 en pavimento y 2.800 en afirmado”, expresó Gallón, señalando que el principal problema de esa proporción son los cuantiosos recursos que se van en el mantenimiento de las carreteras en afirmado.
“Tenemos que llevar material con una motoniveladora a cada una de esas vías para dar transitabilidad. Este material, que compactamos con vibrocompactación, se pierde con los tres o cuatro aguaceros fuertes que nos están dando normalmente cada tres o cuatro meses”, explicó el secretario, acotando que por esa razón se fijó como una prioridad pavimentar el mayor número de kilómetros posibles.