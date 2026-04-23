¿Paz a la vista? Trump abre la puerta a retomar negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que existe la posibilidad de retomar las negociaciones con Irán este viernes en Pakistán, en medio de un escenario de alta tensión pese a la extensión indefinida del alto el fuego entre ambos países.

“Es posible”, señaló Trump en declaraciones al diario The New York Post, al referirse a reportes provenientes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de los diálogos en un plazo de entre 36 y 72 horas.

El mandatario había anunciado un día antes la decisión de prolongar el cese de hostilidades, a pocas horas de que venciera el acuerdo vigente, aunque previamente había advertido que no contemplaba extenderlo y que incluso estaba dispuesto a retomar los bombardeos.

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La continuidad del alto el fuego, según explicó Trump, depende de que el Gobierno iraní presente una propuesta unificada, en un contexto en el que Washington considera que hay divisiones internas en Teherán sobre cómo avanzar en un eventual acuerdo.