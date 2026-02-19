Pedro Castillo solicita indulto presidencial a José María Balcázar tras asumir el nuevo Gobierno

El expresidente peruano Pedro Castillo presentó un pedido formal de “indulto presidencial” ante el mandatario interino José María Balcázar, según un documento al que tuvo acceso el diario local El Comercio. La solicitud fue ingresada a la mesa de partes del Despacho Presidencial este jueves a las 14:21 horas y está firmada también por su abogado, Walter Ayala.
Conozca: El izquierdista José María Balcázar es el nuevo presidente interino de Perú
Castillo cumple actualmente una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia. El 27 de noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo halló culpable, al considerar que ejecutó actos concretos orientados a quebrar el orden constitucional.
En el documento dirigido a Balcázar, Castillo sostiene que la promesa de otorgarle un indulto “no fue un secreto de Estado”, sino un ofrecimiento “explícito” que —según afirma— generó expectativas legítimas entre los millones de ciudadanos que votaron por él.