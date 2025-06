5 razones para explicar el fenómeno “Pedro Pascal” y por qué Vanity Fair enloqueció las redes

El fenómeno Daddy, del que tanto se ha hablado con Pedro Pascal , y que en 2023 lo tuvo en la mira del mundo del entretenimiento por ser un seudopadre –un hombre que protege a toda costa a dos menores que lo necesitan y lo ven como una figura paterna– en las series The last of us y The Mandalorian , se ha transformado en dos años hacía otro fenómeno de masas que inunda las redes: un símbolo sexual en la madurez y el objeto de deseo no solo de mujeres sino de cualquier tipo de identidad de género (lo aman los gay, las lesbianas y hasta los hombres heterosexuales) y generación.

–Cuando entré en los cuarenta me sentí adulto y con poder. A los cincuenta me sentí más vulnerable, mucho más vulnerable.

Pero eso sí, no hay entrevista que dé que no se convierta en viral, sus frases, sus gestos, lo que dice hacen que los medios saquen aparte de sus palabras y generen videos con millones de visualizaciones.

Para Hincapié desde Narcos Pascal fue un boom con su papel del agente Peña y ha logrado cautivar a varias generaciones, “con The last of us conquistó a mucha gente que ni siquiera lo tenía en el radar, ahí fue toda una generación gamer que lo conoció”, por ejemplo.

Pero si hablamos de sus papeles –que él mismo desglosa con Vanity Fair en un video– hay que anotar el de Game of Thrones (que lo lanzó a la fama), The Mandalorian, Gladiador 2, Los Cuatro Fantásticos, Materialist y más recientemente la cinta Eddington. “El está aprovechando el efecto que tiene y está escogiendo muy bien porque no solo son proyectos potentes, sino que son virales y populares en las redes sociales”, Game of Thrones, The Mandalorian y The last of us, son el claro ejemplo.