Pedro Sánchez aseguró en la Celac-UE que España “seguirá al lado de América Latina y el Caribe”, ¿respaldo ante despliegue militar de Trump?

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este domingo, desde Santa Marta (Colombia), que España “está y seguirá estando al lado de América Latina y el Caribe” en aras de continuar fomentando “estabilidad, prosperidad y apertura” dentro de “un mundo incierto”.
“España está y seguirá estando al lado de América Latina y el Caribe. En un mundo incierto, reforzamos la alianza UE-Celac para impulsar la cooperación, el multilateralismo y la prosperidad a ambos lados del Atlántico. Una relación estratégica clave para la estabilidad y el progreso de nuestras regiones”, indicó en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.