Primicia | Las pruebas de la Corte contra el congresista Pedro Vacca del Pacto Histórico

El expediente que hoy tiene contra las cuerdas al representante Pedro José Suárez Vacca, del Pacto Histórico, no se escribió en el Congreso, sino en un despacho judicial de Tunja. Allí, entre 2008 y 2009, cuando era juez quinto de ejecución de penas, tomó decisiones que hoy la Corte Suprema de Justicia examina bajo una acusación grave: prevaricato por acción agravado y continuado.
En el centro del caso está el nombre de Lelio Nevardo Ávila Santana. Un condenado por tráfico de estupefacientes agravado y secuestro que, según la tesis de la acusación, no podía acceder a detención domiciliaria. Y sin embargo, la obtuvo por decisiones firmadas por el entonces juez Suárez Vacca. La Corte investiga si esas resoluciones fueron abiertamente contrarias a la ley.
El caso avanzó en silencio durante años hasta escalar en 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y, tras cerrar instrucción en tiempo récord, lo llevó a juicio.
Hoy, el proceso está en etapa de juzgamiento, con audiencias públicas desde el 7 de marzo de 2025 y a las que accedió EL COLOMBIANO. Aunque todavía no hay decisión de fondo, el pulso judicial del caso ya se siente: tanto la Procuraduría como la parte civil —la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial— han pedido condena contra el abogado y entonces juez.
Según la resolución de acusación de la Sala Especial de Instrucción las decisiones judiciales que favorecieron a Lelio Nevardo Ávila Santana con la prisión domiciliaria pudieron responder a un “ánimo corrupto”, bajo la premisa de que el condenado le habría pagado 35 millones de pesos al entonces juez Suárez Vacca, hoy congresista del Pacto Histórico reelegido en las elecciones del pasado 8 de marzo.