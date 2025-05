Revelaciones desde Venezuela explicarían salida de Pékerman de Colombia: ¿se confirman los manejos turbios?

Ahora, con declaraciones explosivas desde la Federación Venezolana de Fútbol y antiguos rumores que vuelven a circular en medios colombianos, se dibujan nuevos contornos sobre una historia que parecía haber quedado en el pasado.

Las primeras pistas: las palabras de Teófilo Gutiérrez

El delantero barranquillero, conocido tanto por su talento como por su frontalidad, ya había insinuado que algo oscuro sucedía en los camerinos de la Selección durante la era Pékerman. En una entrevista con DSports, Teófilo soltó una bomba:

“A mí cuando me dijeron ‘mira, si vas al Mundial de Rusia tienes que hacer esto’. No me gusta que me impongan cosas”, declaró. “Primero yo tengo respeto por el grupo, por mis compañeros, por el país y no voy a ir porque tenga que dar algo o no”.

Aunque no dio nombres, su afirmación abrió la puerta a las sospechas sobre prácticas poco éticas relacionadas con las convocatorias. Lo que en su momento fue tomado como una simple queja individual, hoy parece adquirir más peso con lo que se ha sabido desde Caracas.

El rol de Pascual Lezcano: ¿la verdadera razón detrás de la renuncia?

En el entorno del cuerpo técnico de Pékerman siempre hubo una figura inamovible: Pascual Lezcano, agente FIFA y representante del técnico argentino. Fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Fútbol –que pidieron mantener el anonimato– aseguraron a este medio que Lezcano no solo acompañaba al seleccionador, sino que tomaba decisiones clave dentro de la logística y hasta la conformación del plantel.

“Revisaba la lista de pasajeros, decidía quién viajaba, organizaba las ruedas de prensa, autorizaba entrevistas y hasta llamaba a los jugadores para notificarles que habían sido convocados”, afirmaron.