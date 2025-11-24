Pékerman rompe el silencio sobre su salida de Colombia y la frustración que aún lo acompaña: “profunda tristeza”

José Néstor Pékerman rompió el silencio sobre su salida de la Selección Colombia y confesó que aún carga con una “profunda tristeza” por el proyecto que no pudo completar durante sus seis años al frente del equipo nacional. Aunque han pasado más de siete años desde su despedida, el técnico argentino sigue sintiendo que quedó una deuda pendiente con el fútbol colombiano.
Pékerman, quien llevó a Colombia de regreso a un Mundial tras 16 años de ausencia y firmó la histórica participación en Brasil 2014, explicó que su frustración no tiene que ver con los resultados deportivos, sino con el trabajo que soñaba desarrollar en las divisiones menores, similar al que lideró en Argentina.