Fuerte agarrón por arancel cero a insumos textiles entre presidente de la Andi y embajador de China: “nos da lecciones de política industrial”

El Decreto 1197 del 14 de noviembre de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, abrió la puerta para que 10 subpartidas de hilados sintéticos y de algodón —materias primas esenciales del Sistema Moda— entraran al país con arancel cero cuando provengan de naciones sin acuerdo comercial vigente con Colombia.
La medida, diseñada para reducir costos, aliviar el desabastecimiento y consolidar la política de reindustrialización, llega en medio de una tensión global por insumos textiles y la presión de importaciones de productos finales a precios bajos.
El Gobierno la justificó como una intervención temporal —válida por un año— para sostener la producción, evitar alzas de precios y proteger el empleo en sectores como textiles, confecciones y calzado, intensivos en mano de obra femenina.
“La insuficiencia en el suministro de estos insumos, sumada a la competencia internacional y las distorsiones de precios externos, amenaza con trasladar mayores costos a la industria nacional. Por eso decidimos implementar esta medida temporal”, explicó la ministra Morales Rojas.
Pero lo que llegó como una respuesta comercial al desabastecimiento pronto se convirtió en una batalla pública entre el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, y el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang.
