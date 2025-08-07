Así no: se agarraron a pelear en el desfile de carros antiguos de Feria de las Flores y tuvo que entrar la Policía

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, uno de los eventos más esperados de la Feria de las Flores, se vio empañado por un grupo de intolerantes que, al parecer bajo los efectos del licor, se agarraron a puños, patadas y empujones mientras veían el evento.
La pelea ocurrió en la Avenida Regional y buena parte quedó registrada en video. Allí se puede ver como un grupo de policías tuvo que intervenir y hasta tirarse al suelo para parar la riña que incluyó a hombres y mujeres.