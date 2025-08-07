x

Así no: se agarraron a pelear en el desfile de carros antiguos de Feria de las Flores y tuvo que entrar la Policía

Este año cerca de 400 vehículos clásicos y antiguos desfilaron por las calles de Medellín. La mayoría de asistentes tuvo un buen comportamiento y disfrutó el emblemático evento.

  • Riña en el desfile de carros antiguos. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
    Riña en el desfile de carros antiguos. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
hace 33 minutos
bookmark

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, uno de los eventos más esperados de la Feria de las Flores, se vio empañado por un grupo de intolerantes que, al parecer bajo los efectos del licor, se agarraron a puños, patadas y empujones mientras veían el evento.

Puede leer: Así fue el Trueque de Flores entre silleteros: intercambiaron crisantemos, hortensias y más

La pelea ocurrió en la Avenida Regional y buena parte quedó registrada en video. Allí se puede ver como un grupo de policías tuvo que intervenir y hasta tirarse al suelo para parar la riña que incluyó a hombres y mujeres.

En el video se escucha a algunos ciudadanos pedir que sacaran a estas personas del evento para que el resto siguiera disfrutando el día en familia y con amigos.

Los organizadores del evento esperaban una asistencia de cerca de 800.000 espectadores, de los cuales la gran mayoría tuvo un buen comportamiento y se gozó el desfile.

El desfile, titulado Eterna primavera sobre ruedas, comenzó a las 10:00 am en el campus de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y finalizó en la Universidad Eafit, tradicional punto de llegada.

A lo largo de 17 kilómetros, los asistentes pudieron admirar vehículos fabricados entre 1900 y 1990, cada uno decorado con flores que evocan la alegría y la memoria colectiva de la ciudad.

Este 2025 se alcanzó una cifra sin precedentes: 390 vehículos inscritos, el mayor número en la historia del desfile. Según Yuli Bernal, directora administrativa de la Fundación Museo del Transporte de Antioquia (FMTA), detrás de este evento hay un esfuerzo logístico que involucra a más de 700 personas y cerca de 10.000 vallas de cerramiento. “Desde los comunicados a las zonas afectadas por el recorrido hasta las charlas técnicas con los participantes, todo se hace para garantizar un ambiente sano y familiar”, explicó.

Además, cerca de 100 vehículos llegaron desde ciudades como Bogotá, Cali, Pereira y Bucaramanga para hacer parte del evento, reforzando el carácter nacional del desfile.

Siga leyendo: 24 carrozas florales y 8 comparsas: lo mejor del desfile Avenida Primavera en la Feria de las Flores

Para Bernal, esta edición fue especial porque conectó a las familias con su historia. “El público y los participantes estamos felices de exaltar a los autos familiares. Muchos aprendimos a conducir en ellos y fueron el escenario de los primeros viajes por carretera. El desfile nos recuerda esas épocas en que la vida era más sencilla y la familia se reunía en un solo vehículo”, afirmó

