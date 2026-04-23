Agarrón entre México y Estados Unidos por muerte de supuestos agentes de la CIA

México y Estados Unidos han tenido choques diplomáticos esta semana por la muerte de dos agentes gringos en territorio mexicano. El gobierno de Claudia Sheinbaum denunció que participaron sin su consentimiento en un operativo antidrogas, mientras la administración de Donald Trump reclamó “simpatía” por las muertes. Sheinbaum y Trump han tenido una relación cordial, pese a sus diferencias ideológicas —una de izquierda y otro de derecha—; si bien este episodio deja ver cómo la presidente mexicana insiste en la narrativa y postura de la no intervención extranjera, la presidente debe tratar a EE. UU. de manera estratégica, ya que es su principal socio comercial. Sheinbaum ha rechazado los ofrecimientos de Trump para que agencias de seguridad e incluso militares de su país participen en operaciones antidrogas en México. Además, en marzo anunció que su administración llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los casos de mexicanos fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), uno de los principales bastiones de la política migratoria de Trump. Lea también: ¿Qué dijeron Sheinbaum, Lula y Petro contra Trump en cumbre en Barcelona?

¿Eran agentes de la CIA los estadounidenses fallecidos en Chihuahua?

Los agentes, que murieron en un accidente automovilístico, pertenecerían a la CIA (Agencia Central de Inteligencia), según reportes de prensa estadounidenses citados por la AFP. Sin embargo, es información que no ha sido confirmada por los gobiernos. Los dos agentes estadounidenses murieron el domingo cuando regresaban en un convoy de policías locales de una operación para desmantelar seis laboratorios de producción de drogas sintéticas en el estado fronterizo de Chihuahua, según informó el fiscal de ese distrito, César Jáuregui. El funcionario dijo que se trataba de “dos oficiales instructores de la embajada de Estados Unidos”. Le puede interesar: Perú declaró “persona non grata” a la presidenta de México tras otorgarle asilo a exministra procesada por la justicia peruana Esta semana, Sheinbaum expresó su desacuerdo con la presencia de estos agentes en operativos de terreno y ha dicho que el gobierno mexicano no estaba informado de su participación: “Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o a la Secretaría de Seguridad y no se informó de la participación de estas personas”, dijo la mandataria.

La respuesta de la Casa Blanca y la presión de Donald Trump

Este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, consideró que México debería mostrar simpatía por la muerte de estos agentes. ”Un poco de simpatía de parte de Claudia Sheinbaum sería bienvenida tras la pérdida de esas dos vidas estadounidenses, teniendo en cuenta todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente, para frenar el narcotráfico” en México, dijo Leavitt en entrevista con la cadena Fox News. Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump ha presionado a México con la posibilidad de imponer aranceles si no contiene el tráfico de drogas y el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.

Violación a la Ley de Seguridad Nacional: el argumento de México

Sheinbaum dijo este 22 de abril que la participación de los dos agentes estadounidenses en el operativo va en contra de la ley de seguridad nacional, reformada en 2020 por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para limitar la actuación de agentes extranjeros en el país. El Congreso también aprobó en 2025 un cambio legal impulsado por Sheinbaum para endurecer las penas contra actividades de espionaje extranjeras. Por su parte, el fiscal de Chihuahua dio el martes una nueva versión a varios medios. Indicó que los estadounidenses estaban “dando un curso sobre el manejo de drones” en una comunidad ubicada a unas seis horas por carretera del sitio donde se realizó el operativo. Lea también: México llevará a la CIDH 14 muertes de migrantes bajo custodia de ICE en Estados Unidos

Detalles del accidente

Según esta nueva información, los agentes estadounidenses “pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana” de un grupo de policías estatales que retornaban de la operación antinarcóticos. El automóvil en el que viajaban los agentes estadounidenses derrapó en una carretera de difícil acceso y cayó por un barranco. Otros dos policías de Chihuahua también murieron. Los militares mexicanos también actuaron en la destrucción de los laboratorios clandestinos, pero se reitera que el ejército desconocía que había agentes extranjeros en el operativo, como explicó Sheinbaum. La presidenta añadió que dialogará con la gobernadora de Chihuahua, la opositora María Eugenia Campos. Ese estado, en la frontera con Estados Unidos, es uno de los cuatro gobernados por el opositor Partido Acción Nacional (PAN), de tendencia conservadora.

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