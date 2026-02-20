x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pelea entre estudiantes de un colegio de Bello, Antioquia, acabó con un muerto

Los hechos se registraron en el barrio El Pinar, en la antigua vía a Guarne, en los alrededores de la institución educativa. Las autoridades aprehendieron al otro menor de edad implicado en el altercado.

  • El altercado entre estudiantes se registró en las afueras de una institución educativa del barrio El Pinar, de Bello. Las autoridades aprehendieron a un menor. Imagen de referencia. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
    El altercado entre estudiantes se registró en las afueras de una institución educativa del barrio El Pinar, de Bello. Las autoridades aprehendieron a un menor. Imagen de referencia. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
bookmark

Un joven terminó muerto en la mañana de este viernes en medio de una riña que se registró en los alrededores de una institución educativa del barrio El Pinar, de Bello. Al parecer, primero hubo agresiones físicas y posteriormente uno de los implicados fue atacado con arma blanca, provocándole una lesión que le ocasionó la muerte.

Los hechos se registraron entre dos estudiantes del colegio Universidad Virtual de Colombia (Cuvic), cuando ambos jóvenes se comenzaron a agredir por una situación de la cual no ha trascendido sus motivos.

Fue entonces cuando ambos se comenzaron a golpear en medio de las calles de tierra que conforman este barrio de la periferia oriental de Bello. Uno de los implicados en la pelea le provocó una herida al otro, dejándolo gravemente herido.

Al ver la gravedad de la situación, quienes estaban en el sitio alertaron a las autoridades y trasladaron al joven lesionado al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde llegó sin signos vitales, de acuerdo con el reporte policial del caso.

El otro menor implicado en estos hechos fue aprehendido por las autoridades y se espera que en las próximas horas haya claridad sobre los hechos ocurridos en las afueras de esta institución educativa, que además cuenta con otras seis sedes distribuidas en Bello.

Espere ampliación.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida