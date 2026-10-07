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Acudientes de las dos estudiantes que protagonizaron pelea en Copacabana fueron citadas a conciliación

La cita está formulada para el próximo martes 13 de octubre, tan pronto concluya la semana de receso escolar.

  • La madre de una de las niñas (izq.) publicó el video de la riña y denunció que había informado de una situación de bullying desde hacía un mes. FOTO: TOMADA DE REDES
    La madre de una de las niñas (izq.) publicó el video de la riña y denunció que había informado de una situación de bullying desde hacía un mes. FOTO: TOMADA DE REDES
  • Pronunciamiento oficial de la Secretaría de Educación de Copacabana.
    Pronunciamiento oficial de la Secretaría de Educación de Copacabana.
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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El próximo martes en la mañana, tan pronto se restablezcan las clases después de la semana de receso escolar, los acudientes de las dos alumnas que protagonizaron una riña a la salida de su colegio de Copacabana y que trascendió a las redes sociales deberán acudir a una cita de conciliación.

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El video que se hizo viral muestra a dos niñas de sexto grado dándose golpes y tirándose del pelo, mientras que sus compañeras observan la riña sin intervenir y toman las imágenes al respecto.

La escena fue divulgada por la madre de una de ellas en redes sociales, pidiendo que se haga justicia, pues, según asegura, su “princesa” quedó con moretones y dolores en el cuerpo, por lo cual tuvo que ser atendida en un hospital.

Según trascendió, la pelea que aconteció el pasado viernes, 2 de octubre, habría sido el desenlace de un encuentro desagradable que había sucedido durante el descanso.

Pronunciamiento oficial de la Secretaría de Educación de Copacabana.
Pronunciamiento oficial de la Secretaría de Educación de Copacabana.

También se ha dicho que la niña que terminó en un centro asistencial llevaba aproximadamente un mes enfrentando un caso de bullying; según su mamá, aunque había informado al colegio, los profesores ni directivos habían hecho nada para frenar la situación y ello habría hecho que se agravara hasta llegar a la agresión física.

La versión pública de los allegados a la otra menor de edad comprometida en el incidente todavía no se conoce.

EL COLOMBIANO trató de hablar con la Secretaría de Educación local pero dijeron que no se pronunciarían más allá del comunicado que emitieron, en el que conminan a no difundir las imágenes del incidente.

“Ante la circulación de información, imágenes, señalamientos y contenidos relacionados con el caso, hacemos un llamado especial a toda la comunidad a actuar con responsabilidad y prudencia. La exposición pública de menores de edad, familias, docentes, o integrantes de la comunidad educativa puede profundizar los conflictos, generar nuevas afectaciones y dificultar los procesos institucionales que se encuentran en curso”, dice el texto.

Igualmente pidió que este tipo de hechos sean canalizados por las rutas institucionales.

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La cita de la conciliación está para el próximo martes 13 de octubre a partir de las ocho de la mañana. Allí se podrán conocer las distintas versiones y ojalá llegar a un acuerdo amistoso que genere paz no solo entre las alumnas, sino entre sus familias.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo será la conciliación por la pelea entre las dos estudiantes de Copacabana?
La cita de conciliación está programada para el martes 13 de octubre a las 8:00 de la mañana, después de la semana de receso escolar. A ella deberán acudir los acudientes de las dos estudiantes involucradas.
¿Qué se busca lograr con la conciliación entre las dos alumnas de Copacabana?
La conciliación busca escuchar las diferentes versiones sobre el enfrentamiento y procurar un acuerdo amistoso que permita resolver el conflicto entre las estudiantes y sus familias.
¿Qué se sabe sobre el supuesto caso de bullying previo a la pelea en Copacabana?
Según la madre de una de las menores, su hija llevaba aproximadamente un mes enfrentando una situación de bullying antes de la pelea. La mujer afirma que informó al colegio, pero sostiene que no se tomaron medidas para detener la situación. Esta versión corresponde a los allegados de una de las estudiantes y la versión de la otra familia aún no se conoce.
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