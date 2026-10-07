Acudientes de las dos estudiantes que protagonizaron pelea en Copacabana fueron citadas a conciliación

El próximo martes en la mañana, tan pronto se restablezcan las clases después de la semana de receso escolar, los acudientes de las dos alumnas que protagonizaron una riña a la salida de su colegio de Copacabana y que trascendió a las redes sociales deberán acudir a una cita de conciliación.

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El video que se hizo viral muestra a dos niñas de sexto grado dándose golpes y tirándose del pelo, mientras que sus compañeras observan la riña sin intervenir y toman las imágenes al respecto.

La escena fue divulgada por la madre de una de ellas en redes sociales, pidiendo que se haga justicia, pues, según asegura, su “princesa” quedó con moretones y dolores en el cuerpo, por lo cual tuvo que ser atendida en un hospital.

Según trascendió, la pelea que aconteció el pasado viernes, 2 de octubre, habría sido el desenlace de un encuentro desagradable que había sucedido durante el descanso.