“Lo que falta por contar es más y peor”: Polo Polo sube el tono en pelea con Cabal

El exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo profundizó en la pelea que tiene con la exsenadora María Fernanda Cabal, quien alguna vez fue su madrina política. Subió el tono al punto de decir que no está contando la historia completa. “Lo que falta por contar es más... y peor”, aseveró. Desde el martes se han enfrentado en redes sociales, donde Cabal no bajó al excongresista de “malagradecido” y él a ella de “monotemática”. Se ha planteado que la ruptura tendría que ver con que Polo Polo decidió apoyar desde temprano a Abelardo de la Espriella en su candidatura presidencial, aún cuando Cabal era precandidata para aspirar por el Centro Democrático.

¿Por qué se rompió la relación entre Polo Polo y Cabal?

Este 2 de agosto, Polo Polo publicó un nuevo mensaje que daría a entender otra situación. “Llevaba un año callado. Estábamos en plenas elecciones y no quería que después salieran a decir que yo estaba dividiendo a la derecha. Pero las elecciones ya pasaron y llegó el momento de hablar”, inicia el exrepresentante por la curul afro. Luego, habló de unas denuncias que lo llevaron al borde de perder ese puesto en el Congreso. “En 2023 me llevaron ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado con denuncias en las que se afirmaba falsamente que yo les pedía dinero a miembros de mi UTL”, dijo. Y agregó que “estaba en juego” su “libertad”. “Querían meterme a la cárcel y darme muerte política. Fue un proceso desgastante. Tuve que invertir dinero, tiempo y energía en defenderme. Finalmente, el Consejo de Estado falló a mi favor”, sentenció Polo Polo.

Las graves acusaciones contra el entorno de la exsenadora

Todo ese contexto es relevante porque, según Polo Polo, una persona “de las entrañas de María Fernanda Cabal” habría estado detrás de esa denuncia en su contra. Según él, esa persona habría estado en su equipo por Cabal. “Tuve que apartarla porque firmaba documentos sin mi autorización, hacía compromisos en mi nombre, tenía constantes problemas con otros integrantes del equipo e intentó quedarse con el partido al que yo tenía derecho”. Posteriormente, dijo, esa persona “terminó aliándose con Alí Bantú, un dirigente de izquierda cercano al proyecto político de Francia Márquez, para actuar en mi contra”.

En palabras de Polo Polo, él le comentó la situación a Cabal, pero ella no habría hecho nada para evitarlo. “En repetidas ocasiones hablé con María Fernanda, a quien entonces consideraba una gran amiga. Le conté lo que estaba ocurriendo y le pedí que interviniera para frenar las actuaciones de esta persona”, aseguró. Le puede interesar: “Yo no quiero pertenecer a ningún partido, quiero hacer el mío”: María Fernanda Cabal

¿Qué hizo Cabal ante las denuncias contra Polo Polo?

Polo Polo dijo que, pese a que Cabal conocería la situación por el “control” que tendría sobre esa persona, “no recibió respuesta”. “Cabal conocía la situación y sabía perfectamente lo que esas denuncias podían significar para mi vida y mi futuro político. Además, tenía un enorme control sobre esta persona. Aun así, no recibí de ella la respuesta que esperaba ni la contundencia con la que yo habría actuado si la situación hubiera sido al revés”, aseveró Polo Polo. Quien sí estuvo, dijo, fueron dos personas. Su abogado, Jhonatan Peláez, y el hoy presidente Abelardo de la Espriella.

La respuesta de Polo Polo a las acusaciones de “ingratitud”

“Ahora algunos dirán: ‘Polo, la ropa sucia se lava en casa’. No. Durante tres años intenté lavarla en casa. Pero hay ropa que, después de tanto tiempo, necesita sol”, dijo, refiriéndose a quienes podrían reclamarle por exponer la situación al público. Luego, se refirió puntualmente a las palabras de “malagradecido” que le ha dedicado Cabal y otras personas. “Han querido construir la narrativa de que el desagradecido fui yo. Durante mucho tiempo guardé silencio para no perjudicar a nadie ni alimentar divisiones políticas”. Después, sostuvo que supo “quiénes estuvieron cuando intentaron acabar con mi futuro político y sé también quiénes, pudiendo hacer algo, decidieron no hacerlo. Ahora que las elecciones terminaron, tengo derecho a contar mi versión y a defender mi nombre”. Finalmente, Polo Polo aseguró que quedaría mucho más por contar de su parte. “Precisamente porque soy un caballero es que no he contado todo. Porque lo que falta por contar es más... y peor”. Bloque de preguntas frecuentes