Sindicato de la UNP protagonizó violento enfrentamiento a las afueras de una empresa en Bogotá

Los trabajadores de la UNP llegaron a la localidad de Fontibón para apoyar a los compañeros del sindicato de una empresa transportadora de valores. La manifestación se salió de control y dejó varios heridos.

  • Sindicalistas y empleados se fueron a los golpes a las afueras de una empresa en el sector de Montevideo, en Fontibón. FOTOS: Capturas de video City Tv
    Sindicalistas y empleados se fueron a los golpes a las afueras de una empresa en el sector de Montevideo, en Fontibón. FOTOS: Capturas de video City Tv
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un violento enfrentamiento se presentó a las afueras de una empresa transportadora de valores en el sector de Montevideo, en la localidad de Fontibón, en Bogotá, entre colaboradores de dicha empresa e integrantes del Sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El hecho dejó varias personas heridas.

Lea aquí: El crudo relato de menor que asesinó a puñaladas a su papá y hermana en Bogotá: “Sentí rabia y me descontrolé”

La pelea se desató cuando los sindicalistas de la UNP llegaron a apoyar a los integrantes del sindicato de la empresa, Sintratvs, quienes reclaman la respuesta de la empresa a un pliego de peticiones donde sus empleados denuncian inestabilidad laboral y bajos salarios.

Los integrantes del sindicato bloquearon por varias horas el ingreso a la empresa y, en medio de la confrontación con el personal de seguridad que intentaba dispersarlos, agredieron a varios de los empleados que no hacían parte de la protesta y que llegaban a trabajar al lugar.

En video: ¡De película! Así cayó la banda que usaba ambulancias para secuestrar en Bogotá

Una de ellas fue María Celis, quien aseguró haber recibido una patada en el estómago cuando trataba de entrar a su lugar de trabajo.

“Estos señores sindicalistas estaban desde muy temprano. Aproximadamente desde las 4:00 de la mañana llegaron y colocaron candados en las rejas de la empresa”, dijo la mujer a City Tv.

La mujer contó también que fue lanzada al piso y denunció que varios de sus compañeros también fueron agredidos.

Siga leyendo: ¿Epa Colombia embajadora de TransMilenio? Así es la propuesta de Daneidy Barrera para salir de la cárcel

“Hay dos compañeros que quedaron muy lesionados. Ellos arremetieron contra nuestros compañeros y no respetan nada porque un golpe con cadenas en las manos y candados... imagínese lo que hace”, agregó en diálogo con el canal de televisión.

