Sindicato de la UNP protagonizó violento enfrentamiento a las afueras de una empresa en Bogotá

Un violento enfrentamiento se presentó a las afueras de una empresa transportadora de valores en el sector de Montevideo, en la localidad de Fontibón, en Bogotá, entre colaboradores de dicha empresa e integrantes del Sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El hecho dejó varias personas heridas.
Lea aquí: El crudo relato de menor que asesinó a puñaladas a su papá y hermana en Bogotá: “Sentí rabia y me descontrolé”
La pelea se desató cuando los sindicalistas de la UNP llegaron a apoyar a los integrantes del sindicato de la empresa, Sintratvs, quienes reclaman la respuesta de la empresa a un pliego de peticiones donde sus empleados denuncian inestabilidad laboral y bajos salarios.