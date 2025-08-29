Sindicato de la UNP protagonizó violento enfrentamiento a las afueras de una empresa en Bogotá

Un violento enfrentamiento se presentó a las afueras de una empresa transportadora de valores en el sector de Montevideo, en la localidad de Fontibón, en Bogotá, entre colaboradores de dicha empresa e integrantes del Sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El hecho dejó varias personas heridas. Lea aquí: El crudo relato de menor que asesinó a puñaladas a su papá y hermana en Bogotá: “Sentí rabia y me descontrolé” La pelea se desató cuando los sindicalistas de la UNP llegaron a apoyar a los integrantes del sindicato de la empresa, Sintratvs, quienes reclaman la respuesta de la empresa a un pliego de peticiones donde sus empleados denuncian inestabilidad laboral y bajos salarios.

Los integrantes del sindicato bloquearon por varias horas el ingreso a la empresa y, en medio de la confrontación con el personal de seguridad que intentaba dispersarlos, agredieron a varios de los empleados que no hacían parte de la protesta y que llegaban a trabajar al lugar. Una de ellas fue María Celis, quien aseguró haber recibido una patada en el estómago cuando trataba de entrar a su lugar de trabajo. "Estos señores sindicalistas estaban desde muy temprano. Aproximadamente desde las 4:00 de la mañana llegaron y colocaron candados en las rejas de la empresa", dijo la mujer a City Tv.