No los baja de traidores: Petro ahora ataca a sus exministros como si fueran peores enemigos

No solo el presidente Gustavo Petro pelea públicamente con su propia gente desde tiempos de la Alcaldía de Bogotá hace diez años o incluso antes cuando militaba en el Polo Democrático Alternativo a comienzos de los años 2000. Este martes quedó demostrado que el “fuego amigo” no cesa, que la desconfianza que le atribuyen al jefe de Estado persiste y se extiende en las entrañas de un mandato al que le quedan poco menos de 11 meses.
Uno de sus colaboradores más cercanos, el ministro del Interior Armando Benedetti, también acusó de traición a miembros del Pacto Histórico y del partido Comunes —que nació del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc y que tiene curules garantizadas hasta el periodo que termina en 2026—.