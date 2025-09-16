Un poeta será la película colombiana que represente a Colombia en los Óscar y los Goya

La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció –este martes 16 de septiembre– que será la película Un poeta, dirigida por el antioqueño Simón Mesa Soto, la cinta nacional seleccionada para representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2026, así como en los Premios Goya de España.
Cuenta la academia colombiana que en este proceso participaron producciones nacionales de gran calidad como Adiós al amigo de Iván David Gaona, Alma del desierto de Mónica Taboada - Tapia y Mi Bestia de Camila Beltrán, entre otras. “La elección de Un poeta no solo resalta la fuerza de su propuesta artística, sino que también evidencia el nivel y la diversidad de las historias que hoy construyen el panorama cinematográfico colombiano”, escribieron en un comunicado de prensa.