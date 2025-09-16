Un poeta será la película colombiana que represente a Colombia en los Óscar y los Goya

La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció –este martes 16 de septiembre– que será la película Un poeta, dirigida por el antioqueño Simón Mesa Soto, la cinta nacional seleccionada para representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2026, así como en los Premios Goya de España. Puede leer: “Me siento un mal poeta, y la verdad, no me molesta”, Ubeimar Ríos, protagonista de Un Poeta Cuenta la academia colombiana que en este proceso participaron producciones nacionales de gran calidad como Adiós al amigo de Iván David Gaona, Alma del desierto de Mónica Taboada - Tapia y Mi Bestia de Camila Beltrán, entre otras. “La elección de Un poeta no solo resalta la fuerza de su propuesta artística, sino que también evidencia el nivel y la diversidad de las historias que hoy construyen el panorama cinematográfico colombiano”, escribieron en un comunicado de prensa.

La película ha recorrido con éxito los festivales más importantes del mundo e incluso este martes se supo que hace parte de las películas nacionales que participarán en el Festival de San Sebastián. En la cartelera nacional ya superó los 120.000 espectadores en salas de cine en Colombia. Le puede interesar: El éxito de una película sobre el fracaso: más de 100 mil personas han visto Un poeta Para su director, Simón Mesa Soto, esta es una gran noticia. “Nuestra mayor alegría es que el público colombiano ha abrazado la película, y eso nos llena de emoción (...) Ahora, recibir la noticia de que Un poeta representará a Colombia en los Premios Óscar y los Premios Goya es un reto enorme que nos ilusiona profundamente. Nos llena de felicidad y marca el inicio de un camino largo en busca de la nominación, que sería el cierre perfecto para este año tan especial que hemos vivido y un honor inmenso para todos nosotros”.

¿Qué sigue en el camino de Un poeta para lograr la nominación?