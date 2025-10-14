x

Las películas nominadas a los Premios Macondo se pueden ver gratis en Medellín ¡Aquí le contamos!

Los Premios Macondo reconocen lo mejor del cine nacional en el último año. La ceremonia será en Medellín el próximo 2 de noviembre. Antes de eso, algunas de las películas se podrán ver gratis en diferentes espacios de la ciudad.

  • La gala de los Premios Macondo se celebrará el 2 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 1 hora
bookmark

A inicios de noviembre, Medellín será el epicentro del cine colombiano, pues será la sede de los Premios Macondo, que reconocen lo mejor del cine nacional en el último año, pero desde ya, los principales nominados se empiezan a tomar sus calles.

Le puede interesar: Del papel a la pantalla: las películas escritas por László Krasznahorkai, Nobel de Literatura 2025

Se trata de Rumbo a los Macondo, una estrategia que lleva a diferentes espacios culturales de Medellín, como las Unidades de Vida Articulada –UVA– y al Parque de los Deseos en la Comuna 4, la proyección gratuita de varias de las películas nominadas a los premios que este año celebran su edición número 13.

Con esto se busca no solo un mayor acercamiento de la gente con el cine colombiano, sino mejorar el bienestar de las comunidades mediante actividades culturales.

La gala de premiación de los XIII Premios Macondo será el 2 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Medellín. Se premiarán 20 categorías: Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagónico, Mejor Actor de Reparto, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Música Original, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor VFX, Mejor Cortometraje, Mejor Largometraje Documental, Mejor Largometraje de Animación, Mejor Guion, Mejor Actriz Protagónica, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Montaje, Mejor Canción Original, Mejor Diseño de Producción, Mejor Maquillaje t Mejor Largometraje Iberoamericano - FIACINE.

También se otorgarán cuatro especiales: El Premio Macondo de Honor, El Premio Macondo del Público, El Premio Macondo a los Oficios de l Cine, y El Premio Macondo a la Unión Iberoamericana; que estrecha lazos entre las voces del cine iberoamericano.

Durante las jornadas de Rumbo a los Macondo se podrán disfruta de películas como Nosotras de Emilce Quevedo Díaz, La ciénaga entre el mar y la tierra de Manolo Cruz y Carlos Castillo y Tapir memories de Pedro Nel Cabrera Vanegas.

Programación

UVA El Encanto (Cra. 76 # 104 entre los barrios Santander y Doce de Octubre)

La ciénaga entre el mar y la tierra

(dir. Manolo Cruz, Carlos Castillo) — nominada a Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Actor Protagónico, Mejor Actriz Protagónica, Mejor Actor de Reparto y Mejor Sonido.

Viernes 17 de octubre · 10:00 a.m.

UVA de la Esperanza (Calle 96 #34-100 Popular)

Tapir memories

(dir. Pedro Nel Cabrera Vanegas) — nominado a Mejor Cortometraje de Animación.

Viernes 17 de octubre · 2:00 p.m.

UVA Nuevo Amanecer (Calle 107b #23a-138 Popular)

Nosotras

(dir. Emilce Quevedo Díaz) — nominada a Mejor Montaje.

22 de octubre · 2:00 p.m.

Parque de los Deseos

Uno, entre el oro y la muerte

(dir. Julio César) — nominado a Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Actor Protagónico, Mejor Actriz Protagónica, Mejor Sonido, Mejor Maquillaje

Viernes 17 de octubre · 6:45 p.m.

La ciénaga entre el mar y la tierra

(dir. Manolo Cruz, Carlos Castillo) — nominada a Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Actor Protagónico, Mejor Actriz Protagónica, Mejor Actor de Reparto y Mejor Sonido.

Sábado 18 de octubre · 6:45 p.m.

