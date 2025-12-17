Conozca las películas prenominadas a los Óscar y cómo verlas en Colombia

Mientras que los Premios Óscar siguen preparando su ceremonia para el 15 de marzo del próximo año, se van adelantando quienes serán las posibles candidatas a la estatuilla dorada luego de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos revelara este martes algunas prenominaciones o listas cortas, es decir, las cintas que aún siguen en competencia en 12 categorías, con el fin de facilitar la votación a los miembros de su organización que votarán para elegir a los finalistas entre el 12 y el 16 de enero. Puede leer: Un poeta no entró a la lista corta de nominados de los Óscar: Argentina, Brasil y España siguen en competencia Las nominaciones para la 98ª edición del codiciado premio serán anunciadas el 22 de enero. Mientras todo eso ocurre ya hay cintas de esa lista corta que se pueden ver en Colombia como Wicked: For Good está en cartelera actualmente y también consiguió 8 prenominaciones entre las que están dos opciones a Mejor canción original con The Girl In The Bubble de Arianna Grande y No Place Like Home de Cynthia Erivo. Otra que se puede ver ya es Frankenstein, de Guillermo del Toro, disponible en Netflix y que está ya prenominada en la categoría de Casting, Cinematografía, Maquillaje y peinado, Música original, Sonido y Efectos visuales.

Una batalla tras otra, la última película del galardonado director Paul Thomas Anderson, se estrenará en la plataforma HBO Max el 19 de diciembre. La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio ya estuvo en cartelera y en los Óscar está prenominada a Casting, Cinematografía, Maquillaje y peinado, Música original y sonido. Otras dos cintas que ya se puede ver por HBO Max son la de terror La hora de la desaparición, prenominada a Mejor Casting y Sinners, que se estrenó en Colombia en el primer semestre y ahora está en la plataforma y logró prenominación en Casting, Cinematografía, Maquillaje y peinado, Música original; Canción original con I Lied To You, intepretada por Miles Caton y Last Time (I Seen The Sun) de la misma Miles Caton con Alice Smith; Sonido y Efectos visuales. En cuanto a las cintas que sí lograron prenominación a Mejor película internacional están la francesa Fue Solo un Accidente que ya está en cartelera. La noruega Valor Sentimental, que aspira a ser nominada en esa categoría y a mejor Cinematografía y Casting, protagonizada por el famoso actor Stellan Skarsgård se podrá ver en salas de cine de todo el país a partir del 25 de diciembre, según confirmó Cineplex, distribuidora en Colombia de cine independiente. Cineplex también detalló que la cinta de Corea del Sur, No other choice, se verá desde el 15 de enero en salas de cine, que la española Sirât, (ganadora en Cannes) que además aspira a quedar nominada en la categoría de Casting, Fotografía, Música original, y sonido, se verá en Colombia el 5 de febrero del próximo año.

La brasileña The Secret Agent (El agente secreto), se estrenará en las salas de cine el 26 de febrero. Esta cinta también aspira a quedar entre las nominadas a Mejor Película Internacional y Mejor Casting. La cinta Marty Supreme, protagonizada por Timothee Chalamet, tiene programado su estreno para el 22 de enero de 2026 en las salas de cine. Por ahora está prenominada en las categorías de Casting, Cinematografía, Maquillaje y peinado y Música original. Hamnet, con Paul Mescal, se estrenará en Colombia el 29 de enero en salas de cine de todo el país. Está prenominada a Mejor Casting, Cinematografía y Música original.

Otras películas prenominadas y dónde se pueden ver