¿Por qué se están viendo tantas películas viejas en la cartelera de cine en Colombia?

La industria cinematográfica global, en especial quienes se dedican a la distribución y exhibición en salas de cine, no ocultan su preocupación por el poco crecimiento que han logrado, en los últimos años, en la taquilla mundial, por lo que siempre están en búsqueda de alternativas para convocar a más personas a sus exhibiciones. En Colombia, en los últimos años la cifra de asistentes anuales a las salas de cine se estancó en 49 millones, que no es una mala cifra, pero está muy lejana a los 73 millones que asistieron en 2019, antes de pandemia, y no se presenta un crecimiento, pese a que el número de salas sí se ha incrementado. Además de aumentar las salas de cine con la tecnología de último momento en la proyección, los grandes estudios cinematográficos han encontrado en la exhibición de algunos de sus grandes clásicos, renovados tecnológicamente, una fórmula a través de la cual convocar a un público que se ha ido alejando de las salas de cine (por ver películas en casa), y que impulsados por la nostalgia quieren ver sus películas favoritas en la pantalla gigante.

Aprovechar los aniversarios de las grandes películas

Es el caso de Terminator 2: El juicio final, que este jueves 3 de septiembre vuelve a las salas de cine, 35 años después de su estreno con el cual revolucionó el género de la acción y la ciencia ficción con unos impresionantes efectos especiales y el uso de imágenes generadas por computadora (CGI), considerada una de las mejores secuelas e historias de acción de la historia. Tras una restauración en sus imágenes y sonido, estará disponible para los mejores formatos de salas de cine, donde el público es bastante amplio, desde las generaciones que disfrutaron de esta película, hace 35 años, como las nuevas generaciones que la han disfrutado solo en formatos como DVD, canales de televisión y ahora las plataformas de streaming. No es la única que regresa a las salas, este 3 de septiembre llega Estación Zombie a propósito de su décimo aniversario y su estreno original en el Festival de Cine de Cannes. Esta es una de las películas más influyentes del cine coreano reciente, y se verá en versión remasterizada: la acción, el terror y la emoción originales logran otro nivel en la gran pantalla.

Una imágen de la película coreana Estación Zombie. FOTO Colprensa

El realizador Yeon Sang-ho convirtió un sencillo viaje en una de las experiencias más intensas del K-zombie y con su audaz interpretación, amplió el género para extender su alcance a un espacio a toda velocidad y en peligro constante. Su historia de un apocalipsis zombie estalla repentinamente y amenaza la vida de los pasajeros de un tren entre Seúl y Busan. Este argumento original y único es ahora una gran lección de cine y un producto de mucho valor para los espectadores. Seguida por la precuela animada Seoul Station (2016) y la secuela independiente Peninsula (2020), este vertiginoso tren bala demostró lo que la acción física frenética, una aguda sátira social y un melodrama sentimental intenso podía lograr en el corazón del mundo.

Los motivos de Marvel para regresar con Avengers: endgame

Los fieles seguidores del universo de superhéroes de Marvel ya cuentan los días que faltan para el regreso de Avenges Endgame: Bonus película de la cual se acaban de presentar nuevos tráiler y poster. Es la épica conclusión de la saga del Infinito que regresará a los cines a partir del 24 de septiembre en salas Imax e Infinity Vision, una nueva certificación para salas Premium Large Format (PLF) que garantiza una experiencia cinematográfica excepcional, con pantallas de gran formato, imágenes de alta calidad y sonido envolvente. El reestreno especial de la película que batió récords de taquilla incluye un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsay de Marvel Studios, que estrena en cines el 17 de diciembre. Además, los espectadores que asistan a funciones en salas Imax y pantallas certificadas Infinity Vision tendrán acceso a un adelanto adicional de la película. En Avengers Endgame: Bonus, tras los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. En última instancia, deben unir sus fuerzas para restablecer el orden y la armonía en el universo y recuperar a sus seres queridos en un dramático enfrentamiento contra Thanos.

Cars, también de aniversario

La celebración del aniversario 20 de Cars: una aventura sobre ruedas de Disney y Pixar trae de regreso a los cines la aclamada película animada original. Los fans podrán disfrutar nuevamente de esta divertida aventura en la pantalla grande, en su formato original, a partir del 8 de octubre. Cada 5 de septiembre, que en Estados Unidos se representa como 9/5, se celebra el Día de Rayo McQueen en honor al número de competición del personaje: el 95. Asimismo, las celebraciones anuales incluyen diversas colaboraciones y activaciones temáticas a nivel global y local. Entre ellas, un Rayo McQueen en tamaño real y un Mercedes Safety Car intervenido con la temática de Cars en el Fórmula 1 Pirelli Gran Premio D’Italia 2026, en septiembre. Allí, los fans podrán adquirir la nueva colección de Cars para Fórmula 1. A su vez, desde ya se pueden disfrutar en el canal de YouTube de Disney Junior cuatro contenidos especiales que reúnen los mejores momentos de Rayo McQueen. Además, para celebrar el 20º aniversario, el canal lineal de Disney Junior emitirá una maratón con los mejores Cars Toons.

Bloque de preguntas y respuestas