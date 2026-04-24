Cinco películas de Michael Jackson en plataformas si quedó con ganas de saber más del Rey del Pop

Hay fiebre por Michael Jackson y su música, todo por cuenta de Michael, la película que se estrenó esta semana y que narra los inicios en la carrera de uno de los artistas más relevantes en la industria de los último años.
La cinta, dirigida por Antoine Fuqua, toca la vida del Rey del Pop desde sus comienzos en los Jackson 5, con una férrea disciplina por parte de su padre –que rozaba en el abuso– y su ascenso en la música hasta 1988, cuando acababa de publicar Bad, su tercer álbum como solista y ya era considerado una estrella mundial.
La película ha recibido todo tipo de comentarios y es el centro de conversación por estos días. Se alaba la actuación de su sobrino Jaafar Jackson quien interpreta a Michael y a Colman Domingo quien interpreta a su padre. Los momentos musicales de la cinta también han recibido buenas críticas, pero hay quienes la catalogan de una película mala y “complaciente”, por no tocar los temas espinosos que atormentaron a Michael Jackson en su vida.