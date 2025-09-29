Pena de muerte para exministro de Agricultura en China tras recibir sobornos por 38 millones de dólares

El exministro chino de Agricultura, Tang Renjian, fue condenado a muerte este domingo por corrupción, con aplazamiento condicional de la ejecución de la pena de dos años.
La sentencia fue emitida por el Tribunal Popular Intermedio de Changchun, en la provincia de Jilin, e incluye la confiscación de todos sus bienes y la privación de sus derechos políticos de por vida.
Tang aceptó sobornos en efectivo y bienes por un monto total de más de 268 millones de yuanes (38 millones de dólares, 32 millones de euros) de 2007 a 2024, precisó el tribunal en un comunicado.