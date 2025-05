Otro referente le dice adiós al fútbol, y fue campeón del mundo

Pepe Reina, el eterno guardián de mil batallas, ha decidido colgar los guantes. A sus 42 años, el arquero madrileño ha puesto punto final a una carrera profesional que se extendió durante 26 temporadas, abarcando clubes de renombre en varias de las ligas más exigentes del mundo y dejando una huella imborrable en la historia del fútbol español. Campeón del Mundo en 2010 y bicampeón de Europa en 2008 y 2012 con la selección española, Reina anuncia su retiro con la serenidad de quien lo ha dado todo.

En una entrevista exclusiva con Movistar+, titulada “Pepe Reina tiene algo que contar”, el exfutbolista compartió su emotiva decisión: “Se acaba una carrera muy bonita, una vida muy completa. Me siento muy afortunado de lo que he vivido. Han sido muchos años... no me lo esperaba, pero creo que ha llegado el momento y me apetece cerrarlo aquí”. Con voz serena y el rostro relajado, el veterano arquero confesó que ya en enero había tomado la decisión de retirarse, tras una charla sincera con su esposa. “Lo decidimos juntos”, contó con emoción.

Reina, que actualmente milita en el Como 1907, un equipo recién ascendido a la Serie A italiana y dirigido por su compatriota Cesc Fàbregas, podría disputar su último partido profesional este viernes ante el Inter de Milán. El club lombardo ha conseguido mantener la categoría en su regreso a la élite del fútbol italiano, y Reina ha sido una pieza clave en ese objetivo. “La satisfacción es que ahora quiero que termine. El verano pasado hubo un momento en el que lo pasé mal, porque no encontraba un proyecto que me ilusionara. Tenía más que ofrecer y este año me ha hecho ver que ahora sí estoy vacío, en el sentido de que al fútbol, desde esta posición, ya no puedo ofrecer más”, explicó con franqueza. Pepe Reina no se alejará del fútbol. Su próximo capítulo comienza como entrenador del Juvenil A del Villarreal, club que le abrió las puertas a esta nueva etapa y donde ya prepara con entusiasmo su primera experiencia en los banquillos. “El Villarreal me ha ofrecido un proyecto precioso. Me siento cómodo allí y creo que es el lugar ideal para empezar este nuevo camino”, dijo con ilusión. A lo largo de su extensa carrera, Reina defendió los colores de clubes emblemáticos como el Barcelona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern Múnich, Milan, Aston Villa, Lazio y el mencionado Como 1907. Fue más que un arquero: un líder silencioso, un compañero leal, un profesional ejemplar. Siempre recordado por su buen humor, sus arengas en las celebraciones de la Roja y su capacidad para unir vestuarios, Pepe se convirtió en una figura muy querida tanto dentro como fuera de la cancha.

“Soy afortunadísimo. Ha sido un privilegio. Ahora no lo valoras tanto, pero cuando eche la mirada atrás vamos a seguir siendo uno de los equipos referentes en la historia. He tenido mucha suerte. He compartido vestuario con gente diez”, resumió, con nostalgia y orgullo, el hombre que supo ser escudero de Íker Casillas y que, aunque pocas veces fue titular con España, siempre fue fundamental para el alma del grupo.