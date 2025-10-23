Perdida en el fuego: el libro que reconstruye digitalmente la Toma del Palacio de Justicia

En pocos días se conmemoran cuatro décadas de uno de los episodios más violentos y vergonzosos de la historia colombiana: la Toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la cruenta reacción del Ejército.
Basado en los testimonios de casi 1.200 personas que relataron a los jueces de instrucción sus experiencias durante la primera semana tras los hechos y en los meses posteriores, David Marín García reconstruyó tridimensionalmente el edificio mediante un modelo digital para narrar lo ocurrido minuto a minuto y así buscar respuestas.
Así nace Perdida en el fuego, un libro creado y documentado con el expediente más antiguo del caso. Incluye desde actas de levantamiento de cadáveres hasta transcripciones de grabaciones y videos registrados durante los hechos, además de información técnica de peritajes forenses recientes que describen las condiciones de los restos humanos identificados como víctimas de las que no se tenía noticia desde la masacre. Todo ello dio pie a esta exhaustiva investigación en la que el edificio es, en sí mismo, el protagonista.
El antropólogo, documentalista y fotógrafo de viajes, arquitectura, editorial y producto Diego Marín García es responsable de la investigación, la producción y la presentación del pódcast Arcanos y Reyes (2020), el mismo que antecede y sustenta este libro.