Perdida en el fuego: el libro que reconstruye digitalmente la Toma del Palacio de Justicia

En pocos días se conmemoran cuatro décadas de uno de los episodios más violentos y vergonzosos de la historia colombiana: la Toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la cruenta reacción del Ejército. Lea también: Después de más de 30 años todavía hay verdades difusas sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia Basado en los testimonios de casi 1.200 personas que relataron a los jueces de instrucción sus experiencias durante la primera semana tras los hechos y en los meses posteriores, David Marín García reconstruyó tridimensionalmente el edificio mediante un modelo digital para narrar lo ocurrido minuto a minuto y así buscar respuestas. Así nace Perdida en el fuego, un libro creado y documentado con el expediente más antiguo del caso. Incluye desde actas de levantamiento de cadáveres hasta transcripciones de grabaciones y videos registrados durante los hechos, además de información técnica de peritajes forenses recientes que describen las condiciones de los restos humanos identificados como víctimas de las que no se tenía noticia desde la masacre. Todo ello dio pie a esta exhaustiva investigación en la que el edificio es, en sí mismo, el protagonista. El antropólogo, documentalista y fotógrafo de viajes, arquitectura, editorial y producto Diego Marín García es responsable de la investigación, la producción y la presentación del pódcast Arcanos y Reyes (2020), el mismo que antecede y sustenta este libro.

Con corroboraciones de tiempo y espacio dadas por miles de testimonios olvidados en los expedientes judiciales y otros recogidos de manera directa —pero, sobre todo, por la arquitectura inconmovible del edificio, la precisión balística y las huellas de violencia sobre los cuerpos—, el libro relata, minuto a minuto, cómo la tiranía del terror doblegó la justicia en Colombia. Es una obra que se fundamenta en una investigación amplia y rigurosa, con una descripción descarnada de una masacre encubierta. Profundiza en hechos y testimonios que muestran a las Fuerzas Armadas del Estado colombiano disparando deliberadamente y a mansalva contra la cabeza de uno de los tres poderes constitucionales. Un libro difícil de leer, que relata una verdadera carnicería que ni siquiera la justicia ha querido contar, y que entrega detalles dolorosos sobre el destino de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

Horas terribles

La toma del Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de Abril (M-19) desató una cruel batalla dentro de la sede de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Al finalizar las 28 horas de combates (6 y 7 de noviembre de 1985), un centenar de personas habían muerto; entre ellas, nada menos que el presidente de uno de los tres poderes de la República, Alfonso Reyes Echandía. Además, se perdió el rastro de unas diez personas que no aparecieron entre quienes lograron salir con vida del edificio ni pudieron ser identificadas entre los cadáveres que llegaron al Instituto de Medicina Legal. Muchos de estos cuerpos estaban reducidos a pequeños fragmentos calcinados que los médicos legistas tuvieron dificultades para asociar entre sí.

Tres interrogantes se abrieron desde entonces en un mismo gran misterio que los mecanismos del Estado aún no han logrado resolver: la causa y el epicentro del incendio que consumió la Corte Suprema de Justicia, el momento y las circunstancias en que murió el presidente de la corporación, y la suerte de las personas de quienes nunca se volvió a saber nada, aunque se sabe que estaban dentro del edificio al inicio de la toma. La explicación más repetida para que esos tres interrogantes sigan sin resolverse apunta al carácter “imposible” del esfuerzo por hacerlo. Aunque los avances científicos han permitido identificar y entregar a sus familiares los restos de la mayoría de los civiles desaparecidos, los organismos oficiales siguen sin explicar a cabalidad lo ocurrido, lo que mantiene fértil el terreno para la especulación y la instrumentalización de las víctimas. Las tres comisiones extraordinarias creadas para esclarecer el enigma han presentado conclusiones escandalosas, sin ofrecer mecanismos independientes de verificación ni una exposición detallada de las metodologías que las sustentan.