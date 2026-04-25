Nacional perdió ante un Pereira que llevaba seis meses sin ganar y enciende alarmas de cara a los playoffs

Hay derrotas que duelen por el resultado y otras que incomodan por lo que revelan. La caída de Atlético Nacional ante Pereira pertenece a la segunda categoría. No fue solo el 1-0 en contra; fue la sensación de fragilidad la que volvió a instalar dudas en una afición que, incluso con 40 puntos y el liderato asegurado en la fase de todos contra todos, todavía no logra confiar plenamente en el proceso de Diego Arias. Porque hay partidos que dicen más que la tabla. Y este, en Pereira, gritó muchas cosas.

Desde el inicio, Nacional fue un equipo sin profundidad, sin ideas y sin rebeldía. Durante todo el primer tiempo no tuvo una sola llegada clara. Ni una. Un dato que pesa más si se tiene en cuenta que el rival era el colero del campeonato. Apenas comenzando la segunda mitad, un tiro libre de Eduard Bello que se estrelló en el palo fue el primer aviso tímido, casi accidental, de un equipo que parecía desconectado del partido. Para entonces, el daño ya estaba hecho.

A los 12 minutos, Jordy Monroy aprovechó un espacio y sacó un remate que encontró la complicidad de Harlen Castillo. El balón se metió por su palo, en una jugada que parecía controlable, pero que terminó siendo definitiva. Fue el gol que inclinó un partido que Nacional nunca logró enderezar.

Y ahí nació la incomodidad. Porque la afición no entiende cómo un equipo que llevaba seis meses sin ganar —23 partidos de sequía— puede derrotar al líder del campeonato. No es un accidente: es una señal. Una muestra de la irregularidad que ha marcado el camino del equipo verde.

A eso se suma la insistencia del técnico. Arias mantiene la apuesta por juntar a Edwin Cardona con Rengifo, una decisión que termina alejando al juvenil de su zona natural, obligándolo a retroceder y a asumir funciones defensivas que no domina. Esa desubicación tuvo consecuencias: Rengifo vio la tarjeta roja al final del primer tiempo, una expulsión que no solo condicionó el partido, sino que podría dejarlo fuera del inicio de los playoffs, dependiendo de la sanción.

Ni siquiera el peso de los nombres alcanzó. Nacional jugó con una base fuerte: Tesillo, Román, Campuzano, Rengifo y Morelos. Un equipo con casi todas sus figuras en cancha. Pero ni así logró imponerse. Ni así pudo ser superior al peor equipo del torneo.

Queda una fecha para cerrar la fase regular. Será ante Once Caldas, y no es un detalle menor: todas las derrotas de Nacional en esta liga han sido como visitante —Cali, Tolima, Millonarios y ahora Pereira—. Un patrón que inquieta justo cuando se acerca la fase definitiva.

El proyecto lleva tiempo. Desde la salida de Javier Gandolfi en septiembre del año pasado, la dirigencia ha respaldado el proceso de Arias. Ha habido paciencia. Pero el fútbol, tarde o temprano, exige respuestas.

Hoy, la realidad es incómoda y contundente: el Pereira, último con apenas 10 puntos, derrotó al líder de 40. El peor le ganó al mejor. Y en esa paradoja, Nacional vuelve a mirarse al espejo sin encontrar todavía una identidad clara.

Reviva aquí el minuto a minuto de este partido: