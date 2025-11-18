Periodista que llamó “cobarde” a Alfredo Morelos sufrió graves consecuencias en su trabajo tras el polémico cruce

Tras el empate 2-2 entre América de Cali y Atlético Nacional en la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay, el delantero verdolaga Alfredo Morelos, protagonizó un choque verbal con un periodista en la zona mixta del estadio Pascual Guerrero.
En un video que se viralizó se ve cómo el periodista, identificado como William Méndez, le reprocha al jugador su comportamiento durante visitas anteriores a Cali, hasta llegar a tildarlo de “cobarde”. Morelos decidió simplemente ignorarlo y no responder a sus preguntas.
Lo que parecía una simple tensión entre la prensa y el futbolista, escaló hasta el punto que el medio deportivo “la estación deportiva” desvinculó permanentemente al periodista. Le contamos las consecuencias del encontrón entre Morelos y Méndez.