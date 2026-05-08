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Gobernador pide que la Fuerza Pública entrar en zona de Briceño donde desapareció periodista Mateo Pérez

Andrés Julián Rendón instó al Ministerio de Defensa a que despliegue todas sus capacidades operativas con el el fin de que la familia del comunicador salga de la incertidumbre.

  • La Alcaldía de Briceño pidió a la familia de Mateo Pérez y a otras personas que no se desplacen hacia la zona rural donde este desapareció y, según versiones, fue asesinado. FOTOS: CORTESÍA
    La Alcaldía de Briceño pidió a la familia de Mateo Pérez y a otras personas que no se desplacen hacia la zona rural donde este desapareció y, según versiones, fue asesinado. FOTOS: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 31 minutos
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, urgió al Ministerio de Defensa para que despliegue todas sus capacidades con el fin de llegar a la zona de Briceño (Norte del departamento) donde a principios de esta semana desapareció el periodista Mateo Pérez.

Le recomendamos leer: Este es Mateo Pérez, el periodista que habría sido asesinado en el Norte de Antioquia

Mateo Pérez tiene 25 años y dirige el medio alternativo El Confidente de Yarumal. El lunes pasado partió desde ese municipio para Briceño con el fin de documentar personalmente los combates que habían ocurrido en los días previos entre las disidencias de las Farc y el Ejército.

En el área urbana contactó a varios funcionarios buscando quién lo acompañara hasta un área rural donde quería hacer su reportería y de manera repetida le recomendaron que no se desplazara por fuera del casco urbano por los riesgos que podía correr. No obstante, se dirigió hacia la vereda Palmichal.

De acuerdo con fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, allí fue interceptado por un grupo armado en el sector de El Hoyo; lo habrían sometido a malos tratos y torturas a la vez que lo sometían a un interrogatorio.

Esto habría sucedido en presencia de personas de la comunidad que afirmaron que Pérez fue finalmente asesinado y los irregulares mandaron enterrar su cuerpo en un sitio lejano.

En los días posteriores, la moto en la que se desplazaba el periodista, lo mismo que las llaves y su celular, fueron hallados en la vía de ingreso a la vereda.

No obstante, se trata de versiones que no han sido comprobadas porque ninguna autoridad ha entrado al área.

La propia familia de Mateo pretendía ir al lugar, pero les recomendaron que no lo hicieran. De hecho, la Alcaldía de Briceño emitió un comunicado en el que “se insta respetuosamente a la comunidad, amigos y familiares de Mateo Pérez Rueda a evitar el ingreso a la zona rural y evitar situaciones adversas debido a las dificultades en el territorio y a que aún no se tiene el control de la zona por parte de la fuerza pública”.

También le sugerimos ver: MinDefensa no confirma asesinato del periodista Mateo Pérez y fortalece su búsqueda en Antioquia

Por otra parte, la Gobernación ofreció 300 millones de pesos de recompensa por información que conduzca a la judicialización y captura de alias “Chala”, jefe del frente 36 de las disidencias de las Farc en el norte antioqueño.

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