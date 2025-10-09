x

Periodistas de City TV sufrieron un robo en Bogotá: se llevaron un equipo de $60 millones

El caso se presentó cuando el equipo de grabación tomaba una breve pausa en un restaurante de la capital colombiana.

  • Así fue como robaron a unos periodistas del canal City TV en Bogotá. FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 53 minutos
bookmark

El equipo periodístico del canal CityTV sufrió un millonario robo en el barrio Palo Blanco, localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. Los periodistas fueron despojados de un transmisor de señal LiveU, además de las pertenencias personales de una de las reporteras.

El hecho ocurrió este lunes, hacia las 11:30 de la mañana, cuando el equipo se detuvo brevemente en un restaurante para tomar un descanso tras realizar un cubrimiento por la capital colombiana. No obstante, al regresar al vehículo, descubrieron que habían sido víctimas de un robo silencioso, pues el delincuente —un hombre de unos 50 años que caminaba por el sector— habría utilizado un inhibidor de señal para evitar que sonara la alarma.

Lea también: Antioquia concentra el 18,5% de los robos de vehículos en Colombia, ¿cuáles son los carros preferidos por los ladrones?

“Parqueamos el carro un par de minutos, bajamos a comprar algo muy rápido y, cuando regresamos, no estaba ni mi bolso ni el transmisor de señal LiveU, con el que enviamos la señal al canal. En las cámaras de seguridad se ve que un hombre usó un inhibidor de señal para que no sonara la alarma del carro. En menos de dos minutos entró, tomó las cosas y se fue”, explicó a Blu Radio Angie Téllez, periodista de Citytv.

El LiveU, cuyo valor supera los 60 millones de pesos, es un equipo especializado que utilizan los medios de comunicación para realizar transmisiones en vivo desde cualquier punto del país. El canal ya interpuso una denuncia por hurto por esta herramienta de trabajo, la cual ya está reportada y ya no emite señal a ninguna otra empresa o persona diferente a Citytv.

Téllez cree que ya los “tenía fichados”, porque según ella, el hombre vio los logos de la empresa y esperó a que se bajaran del carro. “Luego caminó de nuevo hacia el carro, usó el inhibidor, lo abrió sin romper nada y se llevó lo primero que encontró”, añadió la periodista.

El caso ya está en manos de las autoridades para dar con la captura del sospechoso y recuperar los objetos robados. “Así como nosotros ayudamos todos los días a visibilizar las denuncias ciudadanas, esta vez necesitamos que la comunidad nos ayude a nosotros”, concluyó la reportera a Blu Radio.

Siga leyendo: ¡Pilas! Magis TV dejará de funcionar en televisores de Colombia: estas son las marcas afectadas

