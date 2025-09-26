Uno de los barrios más “cool” del mundo está en Medellín, ¿cuál es?

Desde hace ocho años, esta publicación se ha dedicado a calificar los mejores barrios del mundo. En la edición de 2025, de los 39 elegidos, seis son de Latinoamérica y solo uno de Colombia. Se trata del Perpetuo Socorro, ubicado uno de los 17 barrios de la Comuna 10 de Medellín.
En el listado de Time Out, el barrio paisa ocupó la posición número 15. Para eso, la revista tuvo en cuenta criterios como cultura, comunidad, habitabilidad, vida nocturna, gastronomía y vida callejera. Aunque los 39 lugares son totalmente diferentes, la publicación asegura que tienen un punto común y es que en todos ellos está presente un espíritu creativo y de diversión.