Indignante: un perrito murió en un viaje hacia Medellín porque el conductor obligó a llevarlo en la bodega

Así fue en el viaje de ida, según la mujer, el perrito viajó tranquilo hacia su destino. Pero de regreso todo cambió. El dolor para esta familia empezó ante la intransigencia del conductor, quien en todo momento les ordenó, según el relato, que el perro viajara en la bodega de equipaje. Incluso desestimó los argumentos que la pareja le expuso y que habían recibido de la misma empresa. “El chofer no nos dejó montar a la mascota arriba con nosotros. (dijo) que viajaba en el maletero. Decía que nosotros no íbamos a saber más que él, que (Maxi) no era ni el primero ni el último que viajaba ahí”.

Sin más opción frente a la negativa del conductor, y para no perder el viaje estando tan lejos de Medellín, accedieron, no sin preocupación, a que Maxi viajara con el equipaje. En las primeras dos horas todo estuvo bien, señaló la mujer. En la primera parada bajaron y aprovecharon para darle agua, mimarlo y volver a disponerlo de la mejor manera en el maletero.

Sin embargo, ya llegando a Medellín, una de las pasajeras que llegó a su destino y sacó sus maletas gritó para advertirle a los dueños de Maxi que el animal lucía muy mal. Gabriela y su pareja sacaron a Maxi de la bodega y corrieron con él para que lo atendieran en una clínica veterinaria, pero no había nada que hacer. El perrito sufrió un golpe de calor que le desencadenó un paro cardiorrespiratorio.

Gabriela aseguró, además, que al presentarse a Copetran para denunciar el caso, la respuesta que recibieron fue que no levantaran ninguna denuncia “que ellos nos pagaban el perrito”.

En declaraciones recogidas por Caracol Noticias, la empresa reconoció el error que causó la muerte de Maxi. “El proceso que realizaron nuestros conductores fue el inadecuado porque nuestra política de viaje con mascotas es clara”, aseguró Erika Atuesta, jefe de mercadeo y publicidad de la empresa de transporte, quien reiteró que en dicha empresa los conductores tienen la orden de que “que las mascotas viajan en cabina”. Sin embargo, en ningún momento aclararon desde la compañía si los conductores implicados fueron sancionados.