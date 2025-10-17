Se subió con su perro a unas escaleras eléctricas de un centro comercial de Medellín y tuvieron que rescatarlo los bomberos

Momentos de tensión se vivieron en la Terminal del Norte de Medellín luego de que una mascota se accidentara en una de sus escaleras eléctricas. El incidente ocurrió el pasado 15 de octubre y quedó captado en las cámaras de seguridad del establecimiento. Le puede interesar: ‘Urgencio’, el gato de pelaje blanco y gris que fue adoptado por la Cruz Roja en México En la grabación se observa cómo un hombre que arrastraba una maleta en su brazo izquierdo, se sube al aparato mecánico acompañado de un perro, que conduce con su mano derecha sujetado a un collar.

En cuestión de segundos, logra observarse cómo el pequeño animal duda por unos instantes de subirse a las escaleras, pero su cuidador lo impulsa a seguir adelante, haciendo caso omiso a una señalización instalada en el ingreso de las mismas en las que se prohíbe subir a mascotas. Al llegar a la parte de abajo logra apreciarse cuando una de las patas del perro se queda atascada en el mecanismo, obligando a otros transeúntes a desplazarse en dirección contraria para no chocar con el animal y agravar su situación. Siga leyendo: Incendio arrasó taller de computadores en La Ceja, Antioquia, pero no dejó víctimas, ¿qué pasó? En declaraciones entregadas a Teleantioquia Noticias, el director operativo del Centro Comercial Terminal del Norte, Andrés Felipe Álvarez, se refirió a lo ocurrido y aseguró que el establecimiento activó de inmediato sus protocolos para salvaguardar la integridad del perro.