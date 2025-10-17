Se subió con su perro a unas escaleras eléctricas de un centro comercial de Medellín y tuvieron que rescatarlo los bomberos

Momentos de tensión se vivieron en la Terminal del Norte de Medellín luego de que una mascota se accidentara en una de sus escaleras eléctricas.
El incidente ocurrió el pasado 15 de octubre y quedó captado en las cámaras de seguridad del establecimiento.
Le puede interesar: ‘Urgencio’, el gato de pelaje blanco y gris que fue adoptado por la Cruz Roja en México
En la grabación se observa cómo un hombre que arrastraba una maleta en su brazo izquierdo, se sube al aparato mecánico acompañado de un perro, que conduce con su mano derecha sujetada a un collar.