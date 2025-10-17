x

Se subió con su perro a unas escaleras eléctricas de un centro comercial de Medellín y tuvieron que rescatarlo los bomberos

Un perro quedó atrapado en las escaleras eléctricas de la Terminal del Norte de Medellín esta semana, luego de que su dueño hiciera caso omiso a las recomendaciones. Así ocurrió y qué medidas recordaron las autoridades.

    La emergencia ocurrió el pasado 15 de octubre, en el Centro Comercial Terminal del Norte. FOTOS: Cortesía Teleantioquia Noticias
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Momentos de tensión se vivieron en la Terminal del Norte de Medellín luego de que una mascota se accidentara en una de sus escaleras eléctricas.

El incidente ocurrió el pasado 15 de octubre y quedó captado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

En la grabación se observa cómo un hombre que arrastraba una maleta en su brazo izquierdo, se sube al aparato mecánico acompañado de un perro, que conduce con su mano derecha sujetada a un collar.

En cuestión de segundos, logra observarse cómo el pequeño animal duda por unos instantes de subirse a las escaleras, pero su cuidador lo impulsa a seguir adelante, haciendo caso omiso a una señalización instalada en el ingreso de las mismas en las que se prohíbe subir a mascotas.

Al llegar a la parte de abajo logra apreciarse cuando una de las patas del perro se queda atascada en el mecanismo, obligando a otros transeúntes a desplazarse en dirección contraria para no chocar con el animal y agravar su situación.

En declaraciones entregadas a Teleantioquia Noticias, el director operativo del Centro Comercial Terminal del Norte, Andrés Felipe Álvarez, se refirió a lo ocurrido y aseguró que el establecimiento activó de inmediato sus protocolos para salvaguardar la integridad del perro.

“Tuvimos un visitante que hizo uso de las escaleras eléctricas, descuidando a su mascota y obligándolo a hacer uso de ellas. Llegando al primer nivel, la mascota queda atrapada en una de sus patas, lo que generó la activación inmediata del protocolo de seguridad”, expresó Álvarez, señalando que tras detener las escaleras desde el centro comercial se llamó a los bomberos.

“El equipo administrativo y operativo acompañó tanto al usuario propietario de la mascota como al perrito, brindando la atención requerida en el momento oportuno”, añadió Álvarez a ese informativo.

El centro comercial hizo finalmente un llamado a los transeúntes de la terminal para no exponer la integridad de sus mascotas y acatar las normas del uso de las escaleras eléctricas, que solo permiten llevarlos en caso de que puedan cargarse o meterse dentro de un guacal.

Preguntas sobre la nota:

¿Dónde ocurrió el accidente del perro en Medellín?
En la Terminal del Norte, uno de los principales puntos de transporte de Medellín.
¿Qué hicieron los bomberos para rescatar al perro?
Detuvieron el sistema eléctrico y liberaron la pata del animal atrapada en el mecanismo.
¿Qué recomiendan los centros comerciales al llevar mascotas?
Usar guacal o ascensor, nunca escaleras eléctricas, para evitar accidentes.
