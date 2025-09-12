Perros callejeros en Delhi generan debate entre ciudadanos

3 y 4
El desplome se registra en todo el mundo y acentúa la tendencia del primer semestre; el euro se ha apreciado 11,8% frente al dólar en 2025, y el peso 11,5%.
Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.
El Atanasio Girardot será testigo este sábado, a las 8:30 p.m., de un choque entre un ídolo eterno de Nacional, contra Gandolfi, que tiene la misión de darle estabilidad al cuadro verdolaga.
Con el lanzamiento de la preventa desde este viernes 12 septiembre hasta el próximo viernes 19 de septiembre, los precios de las diferentes versiones han generado debate en la economía colombiana: ¿lujo o necesidad?
El futbolista guajiro Luis Díaz suma tres goles en cuatro partido con el Bayern Múnich de Alemania.
