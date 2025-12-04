x

Persecución de película en el Caribe en medio de tensiones con Trump: así la Armada incautó dos toneladas de cocaína

Las tensiones diplomáticas entre EE. UU. y Colombia sobre si las acciones del gobierno de Gustavo Petro en el control del narcotráfico crecen cada vez más. En medio de esto, un operativo coordinado de la Armada logró incautar más de dos toneladas de cocaína. Esto se sabe.

    La Armada incautó 2.621 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante este operativo. Foto: Armada Nacional.
Laura Juliana López
hace 26 minutos
bookmark

Desde un helicóptero, la Armada Nacional siguió a una lancha Go Fast que atravesaba el mar Caribe este pasado 2 de diciembre e incautó 2.621 kilogramos de clorhidrato de cocaína, provocando un duro golpe al narcotráfico marítimo.

La acción se desarrolló de manera articulada con la Fuerza de Tarea Interagencial del Sur (JIATF-S, por sus siglas en inglés), lo que permitió la detección temprana de la embarcación y una posterior interdicción exitosa por parte de unidades de superficie.

Esta acción sucede justamente en medio del incremento de las tensiones entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño. Esta semana, el presidente norteamericano Donald Trump expresó que existía una posibilidad de realizar ataques terrestres en Colombia, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, al acusar a Colombia de ser una “fábrica de cocaína”.

A esto, el presidente Gustavo Petro invitó a su homólogo estadounidense a que viniera a Colombia a participar en “la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU.”.

No obstante, las Fuerzas Militares continúan realizando operativos que logran incautar grandes cantidades de esta droga que se transporta, sobre todo, por rutas marítimas.

El operativo

Según la Armada, la embarcación que transportaba más de dos toneladas de clorhidrato de cocaína, pretendía movilizar el cargamento hacia rutas internacionales del narcotráfico. Además, las personas que ocupaban la lancha fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y la droga será sometida a las verificaciones de rigor.

La institución destacó que esta incautación constituye un nuevo golpe a las estructuras narcotraficantes que operan en el Caribe, y reafirmó que continuará con operaciones sostenidas para afectar las economías ilícitas en esta zona estratégica.

El rifirrafe con Estados Unidos

Desde que inició el operativo ofensivo que ha desplegado Estados Unidos en el Caribe, que cuenta hasta con uno de sus portaaviones más grandes, en contra del narcotráfico que se transporta en la región, las relaciones diplomáticas entre Colombia y EE. UU. se han fragmentado cada día más.

Este martes pasado, el secretario de Defensa (o Guerra, como fue rebautizado) de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que su país “apenas ha comenzado” los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

Los ataques, iniciados en septiembre, ya han dejado más de 80 muertos y sus críticos afirman que equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si apuntan contra criminales. Entre las personas que han fallecido, varias de ellas contaban con nacionalidad colombiana.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco ya enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, dijo Hegseth durante una reunión de gabinete en el país norteamericano.

Esta incautación de la Armada Nacional, es una muestra que Colombia continúa con sus operativos en la incautación de droga que se transporta en rutas marítimas internacionales. Sin embargo, para Estados Unidos esto pareciera no ser suficiente. Día tras día aumentan cada vez más las tensiones y discrepancias diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos sobre este tema.

Lea también: Estados Unidos “apenas ha comenzado” ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y Pacífico: secretario Hegseth

