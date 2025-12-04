Persecución de película en el Caribe en medio de tensiones con Trump: así la Armada incautó dos toneladas de cocaína

Desde un helicóptero, la Armada Nacional siguió a una lancha Go Fast que atravesaba el mar Caribe este pasado 2 de diciembre e incautó 2.621 kilogramos de clorhidrato de cocaína, provocando un duro golpe al narcotráfico marítimo.

La acción se desarrolló de manera articulada con la Fuerza de Tarea Interagencial del Sur (JIATF-S, por sus siglas en inglés), lo que permitió la detección temprana de la embarcación y una posterior interdicción exitosa por parte de unidades de superficie.

Esta acción sucede justamente en medio del incremento de las tensiones entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño. Esta semana, el presidente norteamericano Donald Trump expresó que existía una posibilidad de realizar ataques terrestres en Colombia, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, al acusar a Colombia de ser una “fábrica de cocaína”.

A esto, el presidente Gustavo Petro invitó a su homólogo estadounidense a que viniera a Colombia a participar en “la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU.”.

No obstante, las Fuerzas Militares continúan realizando operativos que logran incautar grandes cantidades de esta droga que se transporta, sobre todo, por rutas marítimas.