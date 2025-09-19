x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Fuga en medio de operativo en Bello, Antioquia, acabó con la incautación de media tonelada de marihuana

Las autoridades lo pudieron interceptar luego de que el automotor impactara con varios carros y motos que estaban estacionados.

  • Esta era la camioneta interceptada por las autoridades con más de media tonelada de marihuana en La Maruchenga, Bello. FOTO: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA
    Esta era la camioneta interceptada por las autoridades con más de media tonelada de marihuana en La Maruchenga, Bello. FOTO: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 45 minutos
bookmark

Varios uniformados estaban en una calle del municipio de Bello, Antioquia, ubicados en un puesto de control para hacer verificación de vehículos al azar. En ese momento, pasó una camioneta y los policías le solicitaron que se detuviera, pero el conductor hizo caso omiso y decidió emprender la huída, dando comienzo a una persecución de película.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Maruchenga, de este municipio, cuando el conductor, asustado por la intervención policial, decidió seguir derecho y a toda velocidad al lado del control de Policía. Ante esta reacción, los uniformados tomaron sus patrullas y comenzaron a perseguir al vehículo por este barrio, que cuenta con algunas calles angostas.

En el recorrido, esta camioneta comienza a golpear a varios carros y motos que se encontraban estacionados a los costados de la vía de este barrio, hasta que la Policía logró acorralar al automotor en uno de estos callejones, haciendo que su conductor descendiera del automotor y escapara corriendo.

Entérese: Este es el decreto que prepara el Gobierno Petro para legalizar la venta de cannabis medicinal

El comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño Ramos, relató que “colisiona con algunos vehículos y unas motocicletas ya dentro del municipio de Bello. El sujeto pues logra prender la huida, no lo logramos ubicar en ese momento, pero el vehículo quedó allí abandonado”.

Cuando los uniformados se acercaron al vehículo para hacerle la revisión y tratar de establecer por qué se había dado esta reacción, se encontraron con que este estaba repleto de unos paquetes blancos en su volco, el cual estaba cubierto por una lona.

Le puede interesar: Insólito: narcos usaron camión cisterna de agua para transportar marihuana desde Cauca a La Guajira

De inmediato los uniformados revisaron el contenido dentro de estas envolturas y se encontraron con que era marihuana tipo creepy. Al pesar todo el contenido, se dieron cuenta que era más de media tonelada de este estupefaciente y su costo en el mercado, aproximadamente, es de 200 millones de pesos.

La hipótesis de las autoridades es que esta sustancia iba a ser transportada hacia Medellín para luego ser dosificada y vendida en distintas plazas de vicio de la ciudad.

Con base en la placa del vehículo y algunos registros que hay de la persecución y el conductor de la camioneta, las autoridades buscan dar con el paradero de esta persona y, de paso, establecer plenamente para qué grupo delincuencial iba dirigida esta sustancia.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida