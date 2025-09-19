Fuga en medio de operativo en Bello, Antioquia, acabó con la incautación de media tonelada de marihuana

Varios uniformados estaban en una calle del municipio de Bello, Antioquia, ubicados en un puesto de control para hacer verificación de vehículos al azar. En ese momento, pasó una camioneta y los policías le solicitaron que se detuviera, pero el conductor hizo caso omiso y decidió emprender la huída, dando comienzo a una persecución de película.
Los hechos ocurrieron en el barrio La Maruchenga, de este municipio, cuando el conductor, asustado por la intervención policial, decidió seguir derecho y a toda velocidad al lado del control de Policía. Ante esta reacción, los uniformados tomaron sus patrullas y comenzaron a perseguir al vehículo por este barrio, que cuenta con algunas calles angostas.