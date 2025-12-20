Personajes del año: Francisco y León XIV, los hombres que sostuvieron la fe del mundo

La noche del 27 de marzo de 2020, cuando el mundo parecía haberse detenido, Francisco cruzó solo la plaza de San Pedro bajo la lluvia. Caminó despacio sobre el empedrado vacío y se detuvo ante el Santísimo Sacramento, expuesto en medio de la plaza, para una oración extraordinaria por el fin de la pandemia. No había fieles ni ceremonias: solo el silencio, el crucifijo de San Marcello al Corso —el mismo que Roma sacó en procesión durante la peste del siglo XVI— y el ícono de la Salus Populi Romani, protector antiguo de la ciudad. Desde allí, fuera del calendario litúrgico y en un gesto inusual, impartió la bendición Urbi et Orbi.
Aquella escena condensó, sin palabras añadidas, la forma en que Jorge Mario Bergoglio entendió el papado durante más de una década: una autoridad despojada de ornamentos, expuesta a la intemperie del tiempo histórico y situada deliberadamente en medio de las crisis humanas. No fue un gesto improvisado. La imagen dialogaba con una idea que había formulado desde el inicio de su pontificado, cuando todavía era leído como una anomalía dentro de la Curia romana.