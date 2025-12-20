Personajes del año: Gutiérrez y Rendón, la llave que le hizo oposición a Petro desde las regiones

Una de las imágenes políticas más elocuentes que dejó este año ocurrió en Medellín. El 21 de junio, el presidente Gustavo Petro se tomó el trabajo de venir desde Bogotá para montar una tarima en medio de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia para realizar un largo evento político.
Más allá del intenso debate público que desató el mitin, sobre todo por la cuestionada convocatoria de los voceros de las estructuras armadas del Valle de Aburrá para compartir plaza pública con el alto gobierno, el evento expuso las fracturadas relaciones entre el Palacio de Nariño y la región.
Y es que este año las dos principales cabezas del gobierno local –el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia– reafirmaron un frente común que no solo ha sido una voz incómoda para el gobierno central, sino un bloque que se echó al hombro varios proyectos estratégicos que se daban por perdidos por la falta de recursos desde Bogotá.
Si bien el ejemplo más elocuente fue el Túnel del Toyo, que con una inyección de $820.000 millones de recursos locales avanza para estar listo en 2027, la llave entre los gobiernos de Antioquia y Medellín también rescató el acueducto de Urabá y le ha plantado cara a la crisis de seguridad, salud y política que vive el país, cuyos embates se han sentido en la región.