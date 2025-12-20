Personajes del año: las ocho “ideas” que marcan la nueva era empresarial en Antioquia

El 2025 quedará marcado como un año de revelaciones empresariales en Antioquia. No porque hayan surgido de la noche a la mañana nuevas compañías, sino porque varias empresas que venían construyéndose en silencio lograron consolidar modelos de negocio sólidos, con impacto real, tecnología aplicada y una visión clara de largo plazo. En un entorno económico retador, estas organizaciones demostraron que crecer no siempre es cuestión de velocidad, sino de consistencia, propósito y ejecución. El contexto ayuda a entenderlo. De acuerdo con el Stanford AI Index 2025, más del 60% de las startups tecnológicas ya integran componentes de inteligencia artificial en sus productos o servicios, una señal clara de que la innovación dejó de ser un diferencial y se convirtió en un requisito. A nivel regional, estudios como el Colombia Tech Report 2024–2025 evidencian que sectores como la infraestructura digital, la energía y la alimentación están liderando la adopción tecnológica para optimizar procesos, reducir costos y responder a problemas estructurales del país. En Antioquia, ese panorama se tradujo en empresas que decidieron competir en ligas mayores. No solo ampliaron operaciones o sumaron clientes, sino que cerraron negocios estratégicos, desarrollaron tecnología propia y apostaron por talento local para escalar desde Medellín hacia otros mercados. Ese fue el común denominador de Somos Internet, Alsec y Erco, tres compañías de sectores distintos que, durante este año, consolidaron hitos clave en su crecimiento. Le puede interesar: Emprendedora paisa gana capital semilla de Nestlé y la Unesco, ¿cuál es su emprendimiento? Más allá de las cifras, lo relevante es el momento que viven, puesto que, son empresas que nacieron resolviendo problemas concretos y cotidianos, tales como la mala conectividad o diversidad en oferta de redes, el desperdicio de alimentos, la necesidad de energía limpia— y que en 2025 lograron convertir esas soluciones en estructuras empresariales de mayor escala. Cada una, desde su frente, dio un paso que marca un antes y un después en su historia. Somos Internet, liderada por Forrest Heath, avanzó este año en la consolidación de su modelo de infraestructura digital propia, con planes claros de expansión no solo en Colombia, sino también en otros países de Suramérica y México. Su apuesta por diseñar redes desde cero, sin depender de modelos heredados, le permitió crecer en clientes, talento e influencia, y posicionarse como un competidor real frente a las grandes telecomunicaciones tradicionales. En el caso de Alsec, bajo el liderazgo de Mauricio Vargas, el 2025 fue un año de reafirmación de su propuesta de valor: ciencia y tecnología aplicadas a la nutrición, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. La compañía fortaleció su impacto con desarrollos que conectan innovación científica con problemáticas sociales, desde el aprovechamiento de subproductos alimentarios hasta soluciones que hoy llegan a millones de personas, tanto en Colombia como en escenarios internacionales. Erco, por su parte, cerró uno de los movimientos más relevantes del sector energético este año al concretar un negocio estratégico con EPM, que refuerza su papel dentro de la transición energética del país. Este acuerdo consolidó su crecimiento empresarial y ratificó su capacidad para desarrollar proyectos de gran escala y articularse con actores clave del sistema energético nacional. Lea más: A Juan Esteban se le prendió el bombillo al leer un libro y hoy genera 900 empleos En paralelo, otros liderazgos también dejaron huella este año. Wilder Zapata fortaleció la expansión de Action Black en el segmento fitness premium y su apuesta por el wellness llevando su marca hasta China; Sebastián Echeverri afianzó a Clemont como una marca de moda nacida en Medellín con proyección internacional que ya viste selecciones de fútbol como Turquía; y Jhony Ospina consolidó a Sagy como una plataforma tecnológica que ayuda a las empresas a entender y optimizar su consumo de servicios públicos, trabajando de la mano con empresas como Keralty. A este grupo se suman las paisas Luisa Chimá, quien llevó su holding de cuidado personal, en especial su marca Kaba, a nuevas etapas de expansión internacional desde Medellín, y Laura Suárez, reconocida entre las líderes innovadoras de Latinoamérica por su trabajo en el desarrollo de talento digital y ecosistemas de emprendimiento. Por lo anterior, estos protagonistas no son historias aisladas, sino señales de un ecosistema empresarial que, en 2025, confirmó que las verdaderas revelaciones no siempre aparecen de golpe, sino que se dan con trabajo constante, decisiones estratégicas y una visión clara de futuro. Conozca también: La empresa paisa que comenzó deshidratando un huevo y hoy está a un pelo de alimentar astronautas

Forrest Heath, El gringo que vino a arreglar el internet en Medellín

Forrest Heath, CEO de Somos Internet. FOTO: EL COLOMBIANO

Forrest Heath llegó a Medellín a los 19 años sin hablar español, sin experiencia en telecomunicaciones y sin un plan empresarial claro. Ocho años después, es el CEO de Somos Internet, una de las compañías de infraestructura digital que más rápido crece en el país y que hoy compite de frente con los grandes operadores tradicionales. Su historia no es la de una startup que copia modelos existentes, sino la de una empresa que decidió rediseñar la tecnología desde la raíz. El punto de partida fue concreto. Debido a la mala conectividad, Heath comenzó instalando puntos Wi-Fi en la Comuna 13, aprendiendo a punta de errores, tutoriales y trabajo en campo. Esa experiencia fue clave para entender que el problema no era solo comercial, sino estructural. Las redes tradicionales estaban pensadas para televisión, no para datos. La respuesta fue radical: crear una arquitectura propia, inspirada en los centros de datos de empresas como Google o Amazon, y llevarla al entorno urbano. Gracias a ello, hoy día Somos Internet desarrolla hardware, software, redes y tecnología propia, con casi 900 empleados, cerca de 100 ingenieros, y una red que ofrece velocidades que los modelos heredados no pueden igualar. La empresa cuenta con 70.000 clientes, todos migrados desde otros operadores, y planes que cuestan entre 30% y 40% menos que los de la competencia. En 2025, avanzó en su expansión hacia Bogotá, Suramérica y Ciudad de México, consolidando su visión de construir una empresa global desde Medellín. Más allá de las cifras, Heath insiste en que la clave está en la ingeniería aplicada a problemas reales y en la velocidad para iterar. No terminó el colegio ni la universidad, pero construyó una organización que atrae talento local e internacional y que ya mira hacia sectores como el energético.

Alejandro Mauricio Vargas, el ingeniero paisa que busca llevar comida a marte

Mauricio Vargas, CEO de Alsec. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

La historia de Mauricio Vargas, CEO de Alsec, no comienza en un laboratorio ni en una sala de juntas, sino en dos experiencias vitales que marcaron su visión: su paso por el seminario y su formación como ingeniero mecánico. En el primero conoció de cerca la magnitud del hambre en Colombia; en el segundo encontró a su socio y las herramientas técnicas para convertir esa preocupación en un proyecto empresarial con propósito. Alsec nació de una pregunta estructural: ¿cómo transformar el desperdicio de alimentos en soluciones reales contra la desnutrición, la obesidad y el impacto ambiental? La respuesta fue la ciencia. A través de tecnologías como secado por atomización, nanotecnología, ultrafiltración y microencapsulación, la empresa convirtió subproductos que antes se desechaban —como el suero lácteo— en ingredientes de alto valor nutricional. Alsec cuenta con 17 patentes, tres plantas de producción, cerca de 180 empleados y más de 11 millones de litros de suero recuperados, evitando contaminación ambiental y creando proteína de alta absorción. Su impacto va más allá del mercado: desarrollos como el omega 3 en polvo ya se integran a programas de alimentación escolar, beneficiando a más de dos millones de niños. En 2025, la compañía consolidó su carácter innovador con proyectos que cruzan fronteras, incluyendo desarrollos para la Nasa en el marco del Deep Space Food Challenge, donde combinó alimentos en polvo, impresión 3D e inteligencia artificial. Para Vargas, el crecimiento de Alsec no se mide solo en ventas, sino en la capacidad de demostrar que la innovación también puede resolver problemas sociales de fondo.

Hincapié se inspiró en un libro de termodinámica para crear una empresa de energía límpia

Juan Esteban Hincapié, cofundador de Erco Energy. FOTO: CAMILO SUÁREZ

La historia de Juan Esteban Hincapié, cofundador de Erco Energy, empezó de forma inesperada: en la universidad le tocó leer un libro de termodinámica, allí le despertó una curiosidad por la energía solar. Sin experiencia previa ni capital, decidió emprender junto a su socio Juan Camilo López, con una mezcla de ingenuidad y persistencia que, más de una década después, dio lugar a una de las empresas más relevantes del sector energético en Colombia. Erco nació vendiendo sistemas solares para calentar agua y pasó años sin pagar salarios a sus fundadores. Durante ese tiempo, Hincapié trabajaba en otra empresa y dedicaba noches y fines de semana a construir el proyecto. La apuesta era de largo plazo: aguantar hasta que el mercado madurara. Cuando eso ocurrió, Erco ya estaba posicionada. Hoy día, la compañía figura en el top 15 del sector energético del país, tiene más de 900 empleados y operaciones en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos y Brasil. En 2025, dio uno de sus pasos más relevantes al cerrar un acuerdo estratégico con EPM y un inversionista europeo para desarrollar un proyecto solar de aproximadamente 400 MWp, con una inversión estimada de hasta 400 millones de dólares. El proyecto busca reforzar la matriz energética nacional y aportar a la transición hacia fuentes limpias. Para Hincapié, el crecimiento de Erco es el resultado de la constancia y de entender que la transición energética no es inmediata, pero sí inevitable. Su enfoque ha sido construir una empresa sostenible, capaz de reinvertir, generar empleo y aportar al desarrollo del país.

Luisa Chimá creó un holding de cuidado personal con proyección global

Luisa Chimá S.A.S., fundadora de Luisa Chimá S.A.S., un holding de marcas de cuidado personal. FOTO: REDES SOCIALES

Desde la comuna Belén de Medellín hasta los mercados internacionales más exigentes, Luisa Chimá representa uno de los casos más visibles de emprendimiento femenino hecho a pulso en Colombia. Con 35 años, la empresaria paisa lidera Luisa Chimá S.A.S., un holding de marcas de cuidado personal que en 2025 proyecta ventas cercanas a US$24 millones, con crecimientos anuales promedio del 40%. Su historia empresarial comenzó vendiendo accesorios y productos en el Centro de Medellín pero dio un giro definitivo en 2014 cuando decidió crear su propio bronceador ante la imposibilidad de cumplir un pedido al por mayor. Esa apuesta marcó el nacimiento de un imperio que hoy agrupa marcas como Kaba, una de las más reconocidas del portafolio, con productos capilares, corporales y faciales fabricados 100% en Colombia. Actualmente, el holding genera más de 150 empleos directos y cerca de 6.000 indirectos, cuenta con una planta de producción en Guarne, Antioquia que supera las 200.000 unidades mensuales, y una red de más de 3.500 puntos de venta mayoristas, además de 10 tiendas propias. Su presencia comercial ya llega a Estados Unidos, México y Ecuador, y avanza en los procesos técnicos y regulatorios para ingresar a España y otros mercados de la Unión Europea antes de finalizar 2025. Además, Chimá ha convertido su caso en una plataforma de inspiración por medio de academia de emprendimiento, donde ha formado a más de 7.000 mujeres, promoviendo el emprendimiento.

Laura Suárez: liderazgo joven que mueve el ecosistema startup latino

Laura Suárez Galeano, CEO de Talent Hub. FOTO: REDES SOCIALES

Con apenas 28 años, la empresaria paisa Laura Suárez Galeano se consolidó en 2025 como una de las 10 líderes innovadoras más influyentes de Latinoamérica, al ingresar al prestigioso Ranking de Líderes Innovadores de la región. El reconocimiento destaca su trayectoria al frente de Talent Hub, una plataforma de reclutamiento de talento tecnológico que hoy opera en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y que se ha posicionado como un actor clave en la conexión entre empresas y perfiles digitales especializados. Su liderazgo ha sido determinante en iniciativas como Jaguars Startups Latam, colectivo que reúne a más de 2.500 startups y emprendedores en la región, y Fem Power, una comunidad que conecta a más de 100 mujeres líderes para fortalecer el emprendimiento femenino desde Medellín. Su trayectoria también incluye una participación activa en congresos y foros internacionales, como el Congreso Internacional de Startups y el Congreso Internacional Euroafricano de Startups, además de su rol como embajadora de la Asociación Internacional de Startups y su reciente colaboración con el grupo educativo europeo European Open, especializado en innovación. Además fue reconocida con el galardón Best CEO Woman of the Year, un premio que resalta su capacidad para crecer, innovar y liderar equipos en un entorno empresarial altamente competitivo.

Wilder Zapata y la promesa de cambiar vidas, no solo rutinas

Wilder Zapata, fundador y CEO de Action Black. FOTO: CORTESÍA

Action Black nació cuando Wilder Zapata decidió romper con el modelo tradicional de los gimnasios, basado en volumen más que en resultados. Tras liderar Action Fitness y participar en alianzas con grandes cadenas de la región, entendió que su propósito iba por otro camino: lograr que las personas realmente transformaran su vida a través del deporte. En 2021 creó Action Black, una marca premium que integró neurociencia, tecnología y medición constante de resultados, con una promesa clara: si el usuario no veía cambios, se le devolvía el dinero. El modelo tuvo una rápida adopción y permitió la expansión del grupo en Colombia con 137 sedes operativas, y en países como Estados Unidos, España, Portugal, México, Brasil y China. Además, la marca invertirá ir entre US$15 y US$20 millones adicionales en los próximos dos a tres años. Este año, Zapata fue incluido entre los 100 Nuevos Líderes de Colombia, un reconocimiento liderado por Prisa Media junto a aliados como Davivienda y Seguros Bolívar, que destaca a quienes están impulsando transformaciones sociales, económicas y tecnológicas en el país.

De intervenir camisetas a conquistar mercados internacionales

Sebastián Echeverry, CEO de Clemont. FOTO: CAMILO SUÁREZ

Clemont no nació como un negocio, sino como una necesidad personal. A los 19 años, Sebastián Echeverri empezó a intervenir prendas porque ninguna representaba lo que quería expresar. Sin saber de telas, puntadas o confección, se lanzó a aprender en el camino y a construir una marca con un lenguaje propio, inspirado en el barroco italiano y en una espiritualidad simbólica que hoy es su sello. Seis años después la compañía está en su momento de máximo esplendor, la firma paisa factura más de 3,5 millones de dólares, proyecta ventas superiores a 7 millones este año y tiene presencia en mercados como Estados Unidos, España, Chile y Puerto Rico. Sus diseños han vestido a artistas del género urbano, futbolistas profesionales e incluso selecciones nacionales, consolidando a Clemont como una de las marcas locales con mayor proyección internacional. El reconocimiento llegó de forma orgánica desde la música urbana y se fortaleció con la llegada de Pedro Castellanos, fundador de Monastery, quien impulsó una etapa de estructuración y expansión. Hoy la marca cuenta con cinco tiendas propias, presencia en más de 150 puntos multimarca y un plan de crecimiento que mantiene a Medellín como su base creativa.

La idea que nació leyendo facturas que nadie entendía

Jhony Ospina, CEO de Sagy. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA