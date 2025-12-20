Personajes del año: las ocho “ideas” que marcan la nueva era empresarial en Antioquia

El 2025 quedará marcado como un año de revelaciones empresariales en Antioquia. No porque hayan surgido de la noche a la mañana nuevas compañías, sino porque varias empresas que venían construyéndose en silencio lograron consolidar modelos de negocio sólidos, con impacto real, tecnología aplicada y una visión clara de largo plazo. En un entorno económico retador, estas organizaciones demostraron que crecer no siempre es cuestión de velocidad, sino de consistencia, propósito y ejecución.
El contexto ayuda a entenderlo. De acuerdo con el Stanford AI Index 2025, más del 60% de las startups tecnológicas ya integran componentes de inteligencia artificial en sus productos o servicios, una señal clara de que la innovación dejó de ser un diferencial y se convirtió en un requisito. A nivel regional, estudios como el Colombia Tech Report 2024–2025 evidencian que sectores como la infraestructura digital, la energía y la alimentación están liderando la adopción tecnológica para optimizar procesos, reducir costos y responder a problemas estructurales del país.
En Antioquia, ese panorama se tradujo en empresas que decidieron competir en ligas mayores. No solo ampliaron operaciones o sumaron clientes, sino que cerraron negocios estratégicos, desarrollaron tecnología propia y apostaron por talento local para escalar desde Medellín hacia otros mercados. Ese fue el común denominador de Somos Internet, Alsec y Erco, tres compañías de sectores distintos que, durante este año, consolidaron hitos clave en su crecimiento.
Le puede interesar: Emprendedora paisa gana capital semilla de Nestlé y la Unesco, ¿cuál es su emprendimiento?
Más allá de las cifras, lo relevante es el momento que viven, puesto que, son empresas que nacieron resolviendo problemas concretos y cotidianos, tales como la mala conectividad o diversidad en oferta de redes, el desperdicio de alimentos, la necesidad de energía limpia— y que en 2025 lograron convertir esas soluciones en estructuras empresariales de mayor escala. Cada una, desde su frente, dio un paso que marca un antes y un después en su historia.
Somos Internet, liderada por Forrest Heath, avanzó este año en la consolidación de su modelo de infraestructura digital propia, con planes claros de expansión no solo en Colombia, sino también en otros países de Suramérica y México. Su apuesta por diseñar redes desde cero, sin depender de modelos heredados, le permitió crecer en clientes, talento e influencia, y posicionarse como un competidor real frente a las grandes telecomunicaciones tradicionales.
En el caso de Alsec, bajo el liderazgo de Mauricio Vargas, el 2025 fue un año de reafirmación de su propuesta de valor: ciencia y tecnología aplicadas a la nutrición, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. La compañía fortaleció su impacto con desarrollos que conectan innovación científica con problemáticas sociales, desde el aprovechamiento de subproductos alimentarios hasta soluciones que hoy llegan a millones de personas, tanto en Colombia como en escenarios internacionales.
Erco, por su parte, cerró uno de los movimientos más relevantes del sector energético este año al concretar un negocio estratégico con EPM, que refuerza su papel dentro de la transición energética del país. Este acuerdo consolidó su crecimiento empresarial y ratificó su capacidad para desarrollar proyectos de gran escala y articularse con actores clave del sistema energético nacional.
Lea más: A Juan Esteban se le prendió el bombillo al leer un libro y hoy genera 900 empleos
En paralelo, otros liderazgos también dejaron huella este año. Wilder Zapata fortaleció la expansión de Action Black en el segmento fitness premium y su apuesta por el wellness llevando su marca hasta China; Sebastián Echeverri afianzó a Clemont como una marca de moda nacida en Medellín con proyección internacional que ya viste selecciones de fútbol como Turquía; y Jhony Ospina consolidó a Sagy como una plataforma tecnológica que ayuda a las empresas a entender y optimizar su consumo de servicios públicos, trabajando de la mano con empresas como Keralty.
A este grupo se suman las paisas Luisa Chimá, quien llevó su holding de cuidado personal, en especial su marca Kaba, a nuevas etapas de expansión internacional desde Medellín, y Laura Suárez, reconocida entre las líderes innovadoras de Latinoamérica por su trabajo en el desarrollo de talento digital y ecosistemas de emprendimiento.
Por lo anterior, estos protagonistas no son historias aisladas, sino señales de un ecosistema empresarial que, en 2025, confirmó que las verdaderas revelaciones no siempre aparecen de golpe, sino que se dan con trabajo constante, decisiones estratégicas y una visión clara de futuro.
Conozca también: La empresa paisa que comenzó deshidratando un huevo y hoy está a un pelo de alimentar astronautas