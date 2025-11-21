Personería abrió pliego de cargos contra Álvaro Narváez, exsecretario de cultura de Quintero: quedó debiendo más de $300 millones

La Personería Distrital de Medellín, a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, formuló pliego de cargos contra el exsecretario de Despacho Álvaro Narváez Díaz, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del Festival de Cine y Artes Audiovisuales “Miradas Medellín 2023”.
Como denunciar artistas y personas asociadas al sector cultural de la ciudad hace casi dos años, la secretaría de Cultura nunca les pagó por los trabajos para los que fueron contratados en el marco de ese festival. Eso mismo es lo que ahora confirma la Personería Distrital.
“De acuerdo con la investigación, las decisiones adoptadas durante la organización del evento habrían generado un grave impacto económico y reputacional, reflejado en la falta de pago a artistas, curadores y proveedores”, se lee en el comunicado de la entidad.