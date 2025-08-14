Perú investiga a los dos colombianos capturados en la isla Santa Rosa por “atentar contra la soberanía”: Petro lo tildó de “secuestro”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tachó de “ilegal” y de “secuestro” la detención de dos topógrafos colombianos por parte de las autoridades peruanas en una isla sobre el río Amazonas, que es el centro de una controversia fronteriza entre ambos países.
Colombia y Perú mantienen una disputa histórica sobre su delimitación territoral en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce, genera nuevas islas y dificulta la demarcación de las líneas fronterizas.
Lima sostiene que en Santa Rosa, los residentes y autoridades siempre han sido peruanos.
El martes, la policía de ese país detuvo a dos topógrafos colombianos que hacían mediciones de terreno en la isla, según ellos sin autorización.