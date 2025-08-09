Perú le reclamó a Colombia por “invasión del espacio aéreo de un avión militar” sobre la isla Santa Rosa

El gobierno de Perú protestó ante Colombia por la incursión de un avión militar que sobrevoló la isla Santa Rosa, un pequeño territorio sobre el río Amazonas y que es el centro de una controversia de frontera entre ambos países.

Colombia y Perú mantienen una disputa histórica sobre su delimitación territoral en la zona donde los dos países andinos también tienen límites con Brasil. Lima sostiene que en Santa Rosa, los residentes y autoridades siempre han sido peruanos.

Los cambios del cauce del río Amazonas hacen más compleja la disputa, pues no deja certeza en la línea fronteriza sobre el caudaloso afluente.

“Quiero denunciar la violación del espacio aéreo peruano”, dijo el primer ministro del Perú, Eduardo Arana, en una conferencia de prensa el viernes en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde durante la visita a la isla de varios ministros del Perú encabezados por Arana.

El sobrevuelo de la aeronave, identificada como un avión Super Tucano A-29, nos causó “sorpresa e indignación”, agregó el funcionario. “Las explicaciones brindadas hasta el momento por Colombia no han sido satisfactorias”, agregaron.

“La incursión afecta la confianza”, dijo por su parte el vicecanciller Félix Denegri.

Ante este hecho, considerado por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, como “una grave violación de la soberanía territorial” se elevó la nota de protesta que fue entregada a la Embajada de Colombia, con “su más firme y enérgico rechazo” por lo ocurrido.

El Ministerio de Exteriores peruano recalcó que “toda aeronave militar extranjera debe contar con permiso previo de sobrevuelo otorgado por las autoridades peruanas. Asimismo, exigió las más amplias satisfacciones y garantías de que una situación similar no volverá a ocurrir, en resguardo de los históricos vínculos de cooperación e integración bilateral”.

“El gobierno del Perú reafirma que la defensa de su soberanía y el respeto al derecho internacional son principios inalterables de su política exterior, y subraya que espera una pronta respuesta por parte de las autoridades colombianas que contribuya a preservar la confianza mutua y la buena vecindad entre ambos países”, dijo en su nota la Cancillería peruana.

El mismo jueves, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla.