Murió Perucho Navarro, exintegrante de Los Melódicos, ¿qué le pasó?

El cantante murió este miércoles 8 de julio en Galicia, España, donde vivía desde hace varios años y enfrentaba complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular (ACV).

Lea: Murió Bonnie Tyler, la legendaria cantante de “Eclipse total del corazón”

La noticia fue confirmada por su hijo, Alex Navarro, a través de redes sociales.

Conocido como ”El showman de Venezuela”, el artista se convirtió en una de las figuras más recordadas de la música bailable del país gracias a su carisma sobre el escenario y a su interpretación de guarachas y ritmos tropicales.

Pedro Marcelino Rodríguez Navarro, su verdadero nombre, hizo parte de una de las épocas más exitosas de Los Melódicos bajo la dirección de Renato Capriles. Durante 15 años integró la reconocida orquesta, con la que compartió escenario junto a artistas como Verónica Rey y Víctor Piñero.