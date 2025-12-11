Alivio en El Carmen tras incendio: se truncó pesebre monumental, pero no se quemó la Casa de la Cultura

En El Carmen de Viboral querían tener un pesebre de dimensiones monumentales, pero tendrán que conformarse con uno de tamaño más modesto luego del incendio que truncó el trabajo del artista que se aprestaba a acometer esta obra.

El incidente ocurrió el martes pasado, en momentos en que el escultor Santiago Ocampo estaba en plena labor en la galería de la Casa de la Cultura, para el montaje de una escena sobre el nacimiento de Jesús, que le encargó la Alcaldía. Según explicó el director del Instituto de Cultura local, Julián Trujillo, ese trabajo implicaba la manipulación de icopor, un material que requiere altas temperaturas logradas con un soplete para darle forma.

En esas estaba cuando se prendió la estructura, al parecer debido a una acumulación de gases en la parte alta de la obra.

“Inmediatamente, activamos toda la brigada de emergencias y los bomberos estuvieron en el sitio a los dos minutos. Gracias a esa reacción oportuna, a la estructura no le pasó nada; tampoco a Santiago ni a sus dos trabajadores”, expresó Trujillo.

El temor adicional era que las llamas pasaran a la Sala Montañas, que es un teatro con gradas en madera, pero esto no ocurrió gracias a que el montaje estaba en todo el centro de la sala designada para ello y por eso el efecto fue aislado fácilmente.

Aunque fue necesario retocar con pintura los estragos dejados por el humo en las paredes circundantes, no hubo daños estructurales en la edificación que es considerada bien de interés patrimonial en esta localidad del Oriente antioqueño.

Lo proyectado era que el pesebre ocupara un área cercana a los 36 metros cuadrados. De hecho, Ocampo llevaba por lo menos cuatro días poniendo las bases y ya se aprestaba a comenzar la “obra blanca” que consiste en instalar la iluminación, las fuentes de agua y poner las figuras de los personajes.

Pero al quemarse toda esta parte, la intención es hacer el montaje pero con unas dimensiones menores. “Lo que el tiempo permita”, según Trujillo.

Hasta este jueves no se tenía una valoración de las pérdidas económicas por la conflagración, aunque hay alivio porque no ocurrieron daños en la casa, que tiene valor patrimonial para el Municipio.

Santiago Ocampo ha tenido mucho reconocimiento como artífice de obras religiosas, al punto de que una obra suya, el Cristo del Silencio, está en Tierra Santa y recibe frecuentes encargos de alto nivel.