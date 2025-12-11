El peso colombiano será la moneda que más se moverá durante los próximos tres meses en América Latina

El peso colombiano se perfila como la moneda más volátil entre 27 divisas principales durante los próximos tres meses, según Bloomberg. El cambio de tendencia llega como un golpe para los activos locales, que hasta hace poco eran considerados por los inversionistas como una de las apuestas con mejores rendimientos dentro de los mercados emergentes. El Gobierno Nacional, luego de su nueva estrategia fiscal anunciada en julio, inició con un proceso que incluyó la combinación de transacciones en francos suizos y amplias recompras de deuda. Llevó a cabo la primera emisión denominada en euros en casi 10 años; el objetivo principal era reducir los niveles de deuda y los costos de endeudamiento. Puede leer: Estos son los ganadores y perdedores con el precio del dólar por debajo de $4.000 en Colombia

El dólar abrirá la jornada hoy en $3.854,28, lo que representó una caída de $7,06 frente a la TRM de ayer, ubicada en $3.861,34.

El plan de alivio del Gobierno Nacional para el peso colombiano

Los analistas de Bloomberg aseguraron que, si bien este plan fue un alivio en el corto plazo, no es un cambio estructural. “La reciente evolución de los precios sugiere que la ingeniería financiera tiene sus límites en un país que lidia con un déficit de 7,1%, el más alto desde la pandemia, además de una inflación persistente”, aseguró el medio. Jhon Torres, analista macroeconómico de Native Capital Management, aseguró que la predicción de mayor volatilidad se debe a varios factores. El primero de ellos es la política monetaria de la FED, lo que genera mucha incertidumbre sobre los recortes de tasas. Es importante tener en cuenta que la Reserva Federal recortó su tasa de interés en 25 puntos básicos. “También hay fuerte incidencia en la pregunta de quién será el próximo presidente de la entidad, así como la política económica del Banco de la República. Todo esto crea un entorno en el que el peso reacciona de forma más amplia y rápida que otras monedas de la región”, aseguró el analista. Siga leyendo: Así cerrará el peso colombiano el 2025; estas son las proyecciones de los analistas Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, aseguró que los mercados están reaccionando a un escenario donde está aumentando la incertidumbre sobre el ritmo económico, especialmente por el ascenso en las encuestas de un candidato de extrema izquierda, cuyo programa genera dudas sobre inversión, sostenibilidad fiscal y reglas de juego claras. “A esto se suma un detonante crítico: la no aprobación de una reforma tributaria abrió la puerta a una fuerte crisis institucional. El Gobierno, además, ha insinuado la posibilidad de declarar emergencia económica, una figura excepcional que suele interpretarse como una señal de inestabilidad fiscal y debilitamiento de la institucionalidad económica. Este conjunto de factores alimenta una narrativa preocupante para inversionistas locales e internacionales”, dijo el experto.

Desempeño del dólar en Colombia