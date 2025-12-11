El peso colombiano será la moneda que más se moverá durante los próximos tres meses en América Latina

El peso colombiano se perfila como la moneda más volátil entre 27 divisas principales durante los próximos tres meses, según Bloomberg.
El cambio de tendencia llega como un golpe para los activos locales, que hasta hace poco eran considerados por los inversionistas como una de las apuestas con mejores rendimientos dentro de los mercados emergentes.
El Gobierno Nacional, luego de su nueva estrategia fiscal anunciada en julio, inició con un proceso que incluyó la combinación de transacciones en francos suizos y amplias recompras de deuda.
Llevó a cabo la primera emisión denominada en euros en casi 10 años; el objetivo principal era reducir los niveles de deuda y los costos de endeudamiento.
