Petrismo salió a celebrar una encuesta sin ficha técnica ni metodología y con señalamientos de ser “amañada” por la izquierda radical

Desde la madrugada del 16 de octubre comenzaron a circular en redes sociales varias imágenes atribuidas a un informe sobre la percepción del presidente Gustavo Petro, elaborado por CELAG Data (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica). Según un rastreo realizado por EL COLOMBIANO, la primera publicación de esos gráficos fue hecha por la congresista Martha Peralta, y a partir de ahí se replicaron en distintas cuentas del Pacto Histórico.
Esto también llevó a que más personas vinculadas al Pacto Histórico compartieran la publicación, como el mismo presidente Gustavo Petro, María José Pizarro y la senadora Isabel Zuleta. Esta última compartió en X los resultados hablando de la “encuesta de la CELAC”, pero se trataba de la CELAG, un centro de estudios regional. La CELAC —la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños— es un organismo intergubernamental que no realiza ni publica encuestas, por lo que el mensaje generó confusión sobre la fuente y la naturaleza del estudio.