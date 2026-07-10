Al estilo Petro, Abelardo de la Espriella encabezó su primer consejo de ministros antes de posesionarse

A menos de un mes de su posesión como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella encabezó este viernes 10 de julio el primer consejo de ministros de su gobierno, pese a que todavía no ha asumido oficialmente el cargo. La reunión se realizó a las 6:00 de la tarde en Barranquilla y contó con la presencia de los 11 ministros que han sido designados hasta el momento, además del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. El encuentro, que por su formato recordó los consejos de ministros que durante el gobierno de Gustavo Petro se realizaron de manera pública y televisada.

“No hay tiempo que perder”, ha reiterado De la Espriella desde que fue elegido presidente en la segunda vuelta del pasado 21 de junio. Uno de los principales objetivos de la reunión fue coordinar las prioridades de cada ministerio y asignar nuevas tareas a quienes encabezarán las diferentes carteras, con el propósito de que lleguen con una hoja de ruta definida al próximo 7 de agosto, cuando se posesione el nuevo Gobierno. Lea más: ¿Un fiasco? EPS intervenidas por Gobierno Petro gastaron 117% más de sus ingresos El presidente electo también busca enviar una señal política frente al centralismo. Por esa razón decidió que la primera reunión de su gabinete se realizara en Barranquilla y no en Bogotá, una ciudad desde la que ha dicho en repetidas ocasiones que quiere impulsar un modelo de gobierno con mayor presencia en las regiones.

Otro de los temas que marcó la agenda será el proceso de empalme con el gobierno saliente. El equipo de De la Espriella sostiene que no ha existido un empalme directo con la administración de Gustavo Petro, situación que ha obligado a los ministros designados a recopilar información y avanzar de manera independiente en la preparación de sus sectores. El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguró que el gobierno electo comenzó a organizar el proceso incluso antes de las elecciones presidenciales. Conozca: Gobierno informa a De la Espriella que no puede posesionarse en una guarnición militar, ¿por qué? ”Este es un gobierno que empezó a trabajar antes de posesionarse. Nos tomamos muy en serio el trabajo, de manera muy profesional, sin caos y sin desorden como hemos visto en estos años”, afirmó. Hasta ahora, De la Espriella ha anunciado a 11 de los 18 integrantes de su gabinete. Entre ellos figuran Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior; Miguel Gómez Martínez en Hacienda; Jorge Eduardo Mora en Defensa; Omar Bula en Relaciones Exteriores; Viviane Morales en Educación; Elsa Noguera en Transporte; Mauricio Gómez Amín en Comercio; Fabio Arjona en Ambiente; Jaime Andrés Beltrán en Vivienda; Juliana Gutiérrez en Deporte e Iván Alfonso Cancino en Justicia.

Desde el equipo del presidente electo no descartan que en las próximas horas se conozcan nuevos nombramientos para completar el gabinete.

Bloque de preguntas y respuestas