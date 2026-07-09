La pelea entre Cambio Radical y Petro por las deudas de Nueva EPS que suman $22 billones

Luego de que la entidad entregara a la Superintendencia de Salud sus estados financieros de 2023 y 2024, que revelan deudas superiores a $22 billones y un patrimonio negativo de $10,6 billones, el presidente Gustavo Petro aseguró que la mitad de ese pasivo corresponde al Estado y responsabilizó a la familia Vargas Lleras por el deterioro de la entidad. Esto pese a que hoy esa EPS es administrada por el Gobierno. Los documentos también reportan facturas pendientes de auditoría y obligaciones sin depurar: un complejo panorama financiero que atraviesa la EPS con más afiliados del país. En contexto: Pérdidas de $4,8 billones y deudas por $22,5 billones: el crítico estado de Nueva EPS; aún faltan las cuentas de 2025 y 2026 A partir de esas cifras, Petro sostuvo que aproximadamente $11 billones de la deuda corresponden a obligaciones del Estado, por lo que pidió al ministro de Hacienda reconocer ese monto como deuda pública nacional. Luego, atribuyó buena parte del déficit a la junta directiva de la Nueva EPS, de la que hizo parte Enrique Vargas Lleras, copresidente de Cambio Radical. El presidente reconoció que esa decisión incrementaría la deuda pública. Y aseguró que esos recursos deberían destinarse prioritariamente al pago de deudas con hospitales públicos, medicamentos y trabajadores de la salud.

“Un mentiroso compulsivo”: la respuesta de Cambio Radical

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de Enrique Vargas Lleras, quien calificó al presidente como un “mentiroso compulsivo” y sostuvo que busca desviar la atención sobre la gestión de su propio gobierno. El político recordó que fue la administración Petro la que asumió el control de la Nueva EPS mediante la intervención y designó cinco agentes interventores sin lograr superar la crisis de la entidad.

Además, cuestionó la validez de los estados financieros utilizados por el presidente para sustentar sus afirmaciones. “El presidente Petro vuelve a mentir para intentar esconder cuatro años de improvisación, corrupción y fracaso. Los colombianos saben que la crisis de la Nueva EPS ocurrió bajo su responsabilidad”, afirmó.

El caos de Nueva EPS: ¿a quién le debe tanto?

Los estados financieros también muestran que una parte importante de los recursos que la Nueva EPS espera recibir aún no ha llegado a sus cuentas. La entidad reportó $ 9,51 billones en cuentas por cobrar, de los cuales la mayor parte corresponde a obligaciones del Estado, principalmente de la ADRES. Dentro de ese monto sobresalen $5,49 billones correspondientes a los llamados “deudores del sistema” y otros $1,14 billones que la ADRES adeuda por recobros de tecnologías y servicios no financiados con la UPC. Según el informe, parte de esos recursos lleva entre dos y tres años pendiente de desembolso e, incluso, existen saldos con más de cinco años de antigüedad. Además, permanecen en trámite otras cuentas por cobrar por $1,28 billones. Entérese: Petro deberá retractarse, otra vez, por señalamientos a la familia Vargas Lleras El informe también evidencia un aumento de otras obligaciones. Los pagos derivados de fallos de tutela pasaron de $15.004 millones en 2023 a $107.950 millones en 2024, mientras siguen pendientes cerca de $150.000 millones asociados a presupuestos máximos. Las mayores presiones, sin embargo, están en la relación con la red hospitalaria. La Nueva EPS reportó facturas pendientes de pago por $4,21 billones correspondientes a servicios ya prestados por clínicas y hospitales, una cifra que representa un incremento del 266 % frente al año anterior. Siga leyendo: Crisis del sistema de salud colapsa dos hospitales claves para pacientes del Valle de Aburrá

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