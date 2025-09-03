“El que se elige con métodos corruptos es corrupto”: Petro acusa sin pruebas a Camargo tras su elección como magistrado

El presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas al Senado luego de la elección de Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El pronunciamiento se conoce poco después de que EL COLOMBIANO revelara en primicia que tras el triunfo de Camargo sobre María Patricia Balanta, el jefe de Estado le pidió la renuncia a tres ministros del gabinete, inconforme con la decisión del legislativo. “Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio de que era mía y me tomaba la Corte. Mentirosos sucios. Nunca he conocido a la señora Balanta hasta hace tres días. Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente, que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena”, escribió el jefe de Estado, refiriéndose a la jurista Balanta, quien obtuvo 41 votos frente a los 62 que le dieron el triunfo a Camargo en la plenaria del Senado.

“El senado decidió no hacer avanzar al país, hacerlo retroceder al abuso”, dijo Petro. Al parecer, el mandatario hizo alusión a las protestas de 2021, cuando Camargo estaba al frente de la Defensoría desde 2020 durante el gobierno del expresidente Iván Duque. “Recuerdan acaso que en medio de los crímenes contra los jóvenes, el defensor del pueblo haya siquiera alzado la voz?”, dijo. El abogado cordobés se retiró de la Defensoría en mayo de 2024, tras cuatro años en el cargo. “Quieren devolver la justicia al duquismo, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto que anula su independencia. Nosotros nunca estaremos con tamaña felonía y cobardía. El que se elige con métodos corruptos es corrupto. Juez que usa medios corruptos es corrupto”, fue el mensaje de Petro en X. Relacionado: Primicia | Crisis política en Palacio: Petro pide renuncia de tres ministros tras derrota en elección de la Corte Constitucional Con la candidatura de María Patricia Balanta, si lograba su elección, el Gobierno habría alcanzado una mayoría más cómoda en la Corte Constitucional, en reemplazo de la silla que dejó el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien en varias ocasiones se mostró crítico de decisiones del Ejecutivo e incluso recusado en discusiones sobre salud por el ministro Guillermo Jaramillo. El pasado lunes, Petro había publicado que “no podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”, refiriéndose a la elección del nuevo magistrado. Por otro lado, desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, optó por felicitar desde sus redes sociales a Camargo por la elección, al sostener que “confiamos en que será un fiel guardián de la Constitución. Éxitos”.