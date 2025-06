Sin que hayan pasado 24 horas desde que firmó el controvertido decreto que da vía libre a su consulta popular –con todo y que fue negada por el Senado el pasado 14 de mayo –, este jueves el presidente Gustavo Petro volvió a sacudir al país con otro anuncio: su Gobierno no descarta acudir a una Asamblea Nacional Constituyente.

El mandatario aseguró que, en caso de que la Corte Constitucional tumbe el ‘decretazo’, buscará recoger ocho millones de firmas para volver a presentar la consulta popular y, en caso de que vuelva a ser negada, “ya no queda otro mecanismo” que el pueblo en elecciones pida una nueva constitución.

“Si se cae en la Corte entonces se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a presentar, a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente, que no me beneficia a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato”, dijo el primer mandatario en diálogo con CNN.

Este miércoles el presidente, desde su despacho en la Casa de Nariño, con la bandera de “Guerra a muerte” de Simón Bolívar en su escritorio –foto que luego borró–, firmó el decreto que cita a la consulta popular.